Gamescom 2020, tutto pronto per la Opening Night Live del 27 agosto

Il conduttore Geoff Keighley ha svelato che durante la serata di apertura della tradizionale kermesse (quest’anno in streaming) si parlerà di 38 videogiochi tra novità e grandi attese

Ancora pochi giorni di attesa. Gamescom 2020 aprirà i suoi cancelli virtuali il 27 agosto con la Opening Night Live, preludio di un evento puramente digitale. L’appuntamento è in diretta a partire dalle 20 sul canale You Tube di Gamescom. Seguiranno poi tre giorni di intenso programma con “i migliori giochi, annunci, anteprime mondiali, eventi, tornei Esport e promozioni speciali” si legge sul sito della tradizionale fiera di colonia, che si svolgerà in streaming a causa della pandemia da coronavirus. A ingannare l’attesa ci ha pensato, con un video messaggio, il conduttore canadese Geoff Keighley.