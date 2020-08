Fall Guys: Ultimate Knockout, in arrivo un nuovo aggiornamento

Fall Guys: Ultimate Knockout , il titolo del momento, sarà a stretto giro di posta protagonista di un nuovo aggiornamento. Il gioco , scaricabile gratuitamente con il Playstation Plus di agosto , è una divertente e colorata versione di un battle royale senza armi o combattimenti ma basato solamente su percorsi pieni di ostacoli da superare cercando di arrivare per primi, proporrà ai tantissimi utenti nel mondo che hanno scelto il videogioco un update che prevede tutta una serie di aggiustamenti e di risoluzioni di problemi. In attesa, probabilmente, della Stagione 2.

Le novità dell’update

Il titolo, sviluppato da Mediatonic e pubblicato da DevolverDigital per Playstation 4 e per PC attraverso Steam, dovrebbe essere coinvolto nell’aggiornamento chiamato "Spicy Hot Fix" dagli sviluppatori, così come annunciato su Twitter. Si tratta di un update piuttosto significativo, in arrivo in questi giorni, che prevede correzioni a bug ed alcune migliorie di gioco il cui obiettivo primario sarà quello di affinare ancora di più e in maniera evidente l'esperienza videoludica, eliminando alcune problematiche e ampliando le opzioni. Tra queste, gli sviluppatori di Fall Guys segnalano la possibilità di invertire gli assi X/Y per quanto riguarda gli utenti che giocano su PS4 ed altre modalità che consentono di regolare la sensibilità dei controlli. Altre modifiche in arrivo, tra quelle segnalate, riguarderanno poi l'impossibilità di afferrare ostacoli semoventi durante lo stage denominato “Slime Climb”, rispetto a quanto si poteva verificare fino all’arrivo dell’update, mentre nello stage “Jump Showdown” sarà sistemata la telecamera che si muove in maniera indipendente. Tra gli interventi degli ingegneri, quelli che riguardano i problemi che portavano a crash frequenti e a glitch grafici, oltre ad un miglioramento del sistema di acquisto nello store all’interno del gioco. Da segnalare, poi, anche la correzione nella visualizzazione di trofei e nelle descrizioni in tutte le lingue supportate dal gioco.

Numeri da record

Il fenomeno Fall Guys è stato, di recente, anche certificato dai numeri. Dopo aver superato i 2 milioni di download su Steam, il titolo si è attestato come uno dei più apprezzati anche su Twitch, come riferito dal sito di settore “Multiplayer”, superando alcuni mostri sacri come League of Legends. Secondo i dati forniti da TwitchTracker e Sully Gnome, nelle ultime settimane, Fall Guys ha superato di gran lunga le 180.000 visualizzazioni complessive, contro le 174.000 di LOL, uno dei titoli più apprezzati di sempre tra i frequentatori del social targato Amazon. Inoltre, Fall Guys è stato il contenuto più scelto dai creatori di contenuti proprio su Twitch, per un totale di 30,6 milioni di ore di gameplay in un breve lasso di tempo, contro i 29.3 milioni di League of Legends nel medesimo arco temporale di riferimento.