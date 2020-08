Crysis Remastered: svelata la data di uscita su PC, PS4 e Xbox One

In un nuovo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale del titolo, gli autori di Crytek hanno annunciato che la riedizione rimasterizzata e modernizzata del primo episodio della serie uscito nel 2007 sarà disponibile dal 18 settembre 2020

Crysis Remastered ha finalmente una data di uscita ufficiale. In un nuovo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale del titolo, gli autori di Crytek hanno annunciato che la riedizione rimasterizzata e modernizzata del primo episodio della serie uscito nel 2007 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dall’ormai prossimo 18 settembre 2020.

Nel trailer ufficiale, della durata di quasi mezzo minuto, la software house tedesca illustra tutte le novità tecniche introdotte nel gioco e le differenze tra la remastered e il titolo classico.

Sviluppato da Crytek e da Saber Interactive, Crysis Remastered è già disponibile su Nintendo Switch dal 23 luglio.

Video svela le novità tecniche introdotte nel gioco

Come si evince nel nuovo video ufficiale, la tanto attesa remastered di uno dei grandi classici del genere FPS vanta un’esperienza grafica migliorata rispetto all’originale Crysis.

“Ecco il nuovo "Tech Trailer Preview" che mostra le nuove texture di alta qualità con una risoluzione di 8K, la Global Illumination (SVOGI), una profondità di campo perfetta, le nuove impostazioni per le luci, il motion blur, il ray tracing e molto altro ancora per un importante aggiornamento visivo”, annunciano gli sviluppatori sul canale ufficiale YouTube del titolo. È probabile che alcuni effetti, quali il ray tracing, saranno assenti nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox.