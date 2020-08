Microsoft Flight Simulator è disponibile in esclusiva per PC

Microsoft Flight Simulator debutta ufficialmente su PC. Il nuovo simulatore aereo di Asobo e Xbox Game Studios può essere acquistato da oggi, 18 agosto, su Steam o nel Windows Store di Windows 10, in tre diverse versioni, al prezzo di partenza di 69,99 euro. Per gli abbonati al servizio gaming del colosso di Redmond è possibile ottenerlo come parte della sottoscrizione a Xbox Game Pass per PC.

Disponibile in tre diverse edizioni digitali

Ecco nel dettaglio le differenze e i prezzi delle tre edizioni digitali di Microsoft Flight Simulator per PC disponibili all’acquisto:

• Standard Edition, al prezzo 69,99 euro

• Deluxe Edition, che al costo di 89,99 euro offre 5 aerei esclusivi, ovvero Diamond Aircraft DA40-TDI, Diamond Aircraft DV20, Textron Aviation Beechcraft Baron G58, Textron Aviation Cessna 152 Aerobat e Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk, e 5 aeroporti internazionali aggiuntivi: Amsterdam Airport Schiphol in Olanda, Cairo International Airport in Egitto, Cape Town International Airport in Sudafrica, O’Hare International Airport in USA e Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport in Spagna

• Premium Deluxe, al prezzo 119,99 euro: che aggiunge ai contenuti della Deluxe Edition 5 aeromobili esclusivi (Boeing 787-10 Dreamliner, Cirrus Aircraft SR22, Pipistrel Virus SW 121, Textron Aviation Cessna Citation Longitude e Zlin Aviation Shock Ultra) e altri 5 aeroporti (Denver International Airport in USA, Dubai International Airport negli Emirati Arabi Uniti, Frankfurt Airport in Germania, Heathrow Airport nel Regno Unito e San Francisco International Airport in USA).

Microsoft Flight Simulator: caratteristiche

“Dagli aerei leggeri ai più ampi jet, sperimenta la sensazione di pilotare aeromobili altamente dettagliati nella nuova versione di Microsoft Flight Simulator”, recita la descrizione del titolo, che a poche ore dall’uscita ha già ricevuto una prima ondata di novità, tra cui un nuovo aeroplano, cinque aeroporti e un pacchetto con cui è possibile migliorare lo scenario cittadino:

• CT182T Skylane – Aeroplano

• Landmarks London City Pack

• EGLC London City Airport

• EGNM Leeds Bradford Airport

• LOWI Innsbruck Airport

• KORS Orcas Island Airport

• KDEN Denver International Airport