Torna Microsoft Flight Simulator: pronta l’edizione fisica in 10 dvd

Microsoft Flight Simulator, lo storico simulatore di volo dell’azienda di Redmond è pronto a tornare. La grande novità è che oltre all’edizione digitale, sarà disponibile un’edizione fisica da dieci dvd che in Europa verrà distribuita da Aerosoft. Si tratta, si legge nel comunicato, “di due versioni in scatola comprese di dieci dischi e un manuale rilegato”. Il gioco sarà disponibile dal 18 agosto, l’edizione fisica dal 21. È già possibile effettuare l’ordine su Windows 10 o pre-installarlo su pc con l’Xbox Game Pass. Tre le versioni rilasciate: Microsoft Flight Simulator Standard Edition (69,99€), Deluxe Edition (89.99€) con cinque con modelli unici e altrettanti aeroporti internazionali artigianali aggiuntivi e Premium Deluxe, con il doppio dei contenuti extra (119,99€).

Il ritorno 38 anni dopo il lancio

Microsoft Flight Simulator torna dopo 38 anni. “Dal lancio del primo simulatore di volo nel 1982 – spiegano dall’azienda – sapevamo che era finalmente arrivato il momento giusto per sviluppare la versione di nuova generazione. Avevamo gli strumenti, la tecnologia, i partner e l'hardware giusti per rilasciare il simulatore di volo più realistico e autentico mai sviluppato fino ad oggi”. La versione standard prevede 20 aerei altamente dettagliati e 30 aeroporti. Aerosoft, che distribuirà l’edizione fisica in dieci dvd per gli appassionati o per chi non può permettersi un download tanto pesante, ha lavorato a stretto contatto con il team di Microsoft (https://tg24.sky.it/tecnologia/2019/12/13/xbox-series-x) e gli sviluppatori di Asobo, dando un aiuto nella costruzione dei componenti aggiuntivi.

Cosa attendersi da Microsoft Flight Simulator

Con il nuovo capitolo del simulatore sarà possibile solcare i cieli e vivere l’esperienza del volo in un modo tutto nuovo. Si potrà girare il Globo tra oltre due milioni di città, un miliardo e mezzo di edifici, montagne, strade, alberi, fiumi, animali e con il traffico reale. I giocatori potranno sviluppare le loro abilità di guida su diversi velivoli: dagli aerei leggeri ai jet commerciali, a seconda del livello di esperienza, con un’interazione all’avanguardia. Sarà possibile “volare” sia di giorno che di notte e con condizioni meteo in tempo reale che comprendono la velocità e la direzione del vento, la temperatura, l'umidità, la pioggia e l'illuminazione.