Call of Duty Black Ops Cold War è ufficiale: primo trailer in italiano

Il filmato, della durata di un minuto, svela la data di presentazione ufficiale del nuovo capitolo di Call of Duty, fissata per il 26 agosto 2020

Call of Duty Black Ops Cold War è ufficiale. Dopo mesi di rumor, Activision ha finalmente confermato il titolo del nuovo episodio della famosa saga FPS di Activision. Ma le novità non sono finite. Cogliendo di sorpresa gli appassionati del genere, la software ha pubblicato il primo teaser trailer con i sottotitoli in italiano del nuovo Call of Duty Black Ops Cold War. Il filmato, della durata di un minuto, svela la data di presentazione ufficiale del nuovo capitolo di Call of Duty, fissata per il 26 agosto 2020.

Call of Duty Black Ops Cold War: i dettagli noti finora

Rimane, ad ora, sconosciuta la data di lancio del prossimo capitolo della saga di COD che apparterrà al popolare spin-off Black Ops, ma molto probabilmente verrà comunicata dalla stessa Activision in occasione dell’evento di presentazione mondiale.

Sviluppato da Treyarch e Raven Software, Call of Duty Black Ops Cold War sarà ambientato durante la Guerra Fredda degli anni '60. Il teaser trailer, intitolato “Conosci la tua storia”, mostra diverse iconografie dell'epoca, insieme alla narrazione di un membro del KGB che negli anni 70 disertò per il Canada.