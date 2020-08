Call of Duty Warzone e MW Stagione 5, le novità dell'aggiornamento

È online dall'alba di mercoledì 5 agosto la stagione cinque di Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare, gli sparatutto in prima persona di Activision sviluppati da Infinity Ward. In arrivo una moltitudine di contenuti, supportata da nuove modalità di gioco sia per multiplayer sia per il battle royale di Warzone, così come un ricco sistema di pass battaglia con cui è possibile ottenere oggetti gratuiti funzionali alla "guerra". L'aggiornamento della stagione cinque avrà una dimensione di download compresa tra i 34 (su Playstation 4) e i 54 giga (Pc), poco più di 49 giga su Xbox One.