Huawei GameCenter, il nuovo gaming hub arriva in 33 Paesi nel mondo

Un’interessante novità per gli appassionati di tecnologia e videogiochi per dispositivi mobili è stata annunciata da Huawei , che ha lanciato Huawei GameCenter, piattaforma ufficiale di gaming disponibile in 33 Paesi in tutto il mondo. Si tratta di un luogo digitale pensato per accogliere la community dei gamer con numerosi contenuti, pronta per essere utilizzata su AppGallery per tutti gli utenti di Europa, Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa.

I vantaggi del GameCenter

approfondimento

Sono due i principi fondamentali su cui si basa GameCenter, spiegano da Huawei: la qualità dei contenuti offerti e il benessere degli utenti. Con GameCenter, ad esempio, gli utenti possono accedere ai giochi in pre-order, a quelli nuovi e ai più popolari, possono partecipare a giochi online e sfruttare offerte dedicate ai titoli più ambiti. In questo modo, ciascun player all’interno della piattaforma potrà far crescere il proprio profilo, sbloccare ulteriori sconti e accedere ad ulteriori benefici. Tra i vantaggi previsti dalla piattaforma quello di essere tra i primi a conoscere le nuove uscite e a provare nuovi giochi, dal momento che tanti giochi tra i più conosciuti e amati saranno disponibili in anteprima e esclusiva proprio su GameCenter. Basti pensare a Starship Legion-Amg, Born As Epic, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land e molti altri ancora. Invece, tra i nuovi giochi già disponibili si possono testare le dinamiche di titoli come Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess Mua. Chi accede alla piattaforma potrà poi scaricare i giochi più conosciuti a livello mondiale, scegliendo magari tra Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, Afk Arena e Rise of Kingdoms: Lost Crusade. O, ancora, tra Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac e Perfect World solo per citarne alcuni. E proprio all’interno di alcuni dei titoli disponibili, sarà possibile ricevere regali di gioco e offerte esclusive: man mano che si utilizzerà il GameCenter, ad esempio, si riceveranno nuovi benefit a sorpresa.

Huawei Point in regalo

Un ulteriore sorpresa aspetta gli utenti. Per festeggiare l’arrivo di Huawei GameCenter in Italia è stata organizzata una speciale campagna, valida fino al 31 agosto. Tutti coloro che completeranno un acquisto su una delle seguenti applicazioni utilizzando una carta di credito, riceveranno il 25% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point. Le applicazioni coinvolte dall’iniziativa sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG e World of Tanks Blitz Mmo. Se gli acquisti verranno effettuati sulle app MARVEL Strike Force e Rise of Empires, gli utenti riceveranno il 50% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point, i quali consentiranno l’acquisto o il noleggio su tutti i servizi Huawei (AppGallery, cloud, video e temi).