Huawei supera Samsung: è leader mondiale del mercato smartphone

Huawei supera Samsung nel secondo trimestre del 2020, diventando il leader mondiale del mercato smartphone. Lo rivela Cnbc, che cita l'ultimo rapporto di Canalys.

In tre mesi, il colosso cinese ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi, registrando un calo del 5% su base annua.

Il secondo gradino del podio della classifica globale spetta a Samsung, con 53,7 milioni di consegne di smartphone e un calo nelle spedizioni del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

È la prima volta che Huawei conquista il primo posto delle consegne trimestrali, un traguardo a cui ambiva da diversi anni. La maggior parte delle vendite di Huawei ha riguardato la Cina continentale (70%).

Mercato smartphone: crollo spedizioni del 27% su base annua

Gli ultimi dati forniti dagli esperti di Canalys confermano un mercato smartphone in grande difficoltà a livello globale nel secondo trimestre del 2020, con un crollo delle spedizioni di 27 punti percentuali su base annua.

Quanto alla leadership di Huawei, gli esperti prevedono che il suo successo non durerà a lungo: ”Sarà difficile per Huawei mantenere la propria leadership a lungo termine", ha dichiarato Mo Jia, analista di Canalys, nella nota. "I suoi principali partner di canale in regioni chiave, come l'Europa, sono sempre più diffidenti nei confronti di dispositivi Huawei, che adottano meno modelli e introducono nuovi marchi per ridurre il rischio".

"La forza nella sola Cina non sarà sufficiente per sostenere Huawei ai vertici una volta che l'economia globale inizierà a riprendersi", ha aggiunto l’esperta.

Mercato smartphone: podio europeo

Cambia il podio dei leader del mercato degli smartphone in Europa. Secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, il colosso cinese è in terza posizione, dietro a Samsung e Apple, con un calo delle vendite del 16% nel secondo trimestre contro il 22% dello stesso periodo nel 2019. La classifica europea conferma come la posizione globale di Huawei sia strettamente correlata al suo forte successo in cina, la seconda economia al mondo per dimensioni.