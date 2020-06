Huawei MatePad arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Il tablet è disponibile su Huawei Store, Huawei Experience Store, su Amazon e nei negozi specializzati al prezzo di 329,90 euro per la versione WiFi, e di 379,90 euro per la versione LTE

Dopo il debutto sul mercato italiano di MatePad Pro, disponibile dallo scorso mese al prezzo di 549,90 euro, dal 29 giugno è arrivato sulla Penisola anche il fratello minore. Si chiama Huawei MatePad ed ha un prezzo più competitivo rispetto al modello Pro: 329,90 euro per la versione WiFi, e 379,90 euro per la versione LTE.

Fino al 31 luglio, acquistando il tablet sarà possibile ricevere Huawei M-Pencil con base di ricarica wireless e 4 puntine di ricambio, dal valore commerciale di 129,90 euro, senza costi aggiuntivi. Nel pacchetto sono inclusi anche 15 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 3 mesi di Huawei Music e 3 mesi di Huawei Video.

Le caratteristiche di Huawei Matepad Pro

Huawei MatePad, sprovvisto delle app dell’ecosistema Google, ha un display FullView 2K da 10,4 pollici con protezione per gli occhi, si basa su un processore proprietario Kirin 810 e ha come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Con un design accattivante, il nuovo tablet di marchio Huawei, dal peso di soli 450 grammi, è disponibile in due tagli di memoria da 3 o 4 GB di Ram e 32 o 64 GB di storage interno espandibile fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei MatePad monta una camera posteriore con sensore da 8 megapixel e flash. La camera per i selfie, invece, comprende una lente grandangolare da 8 megapixel con tecnologia FollowCam, caratteristiche che lo rende particolarmente appetibile per tutti gli utenti in cerca di un dispositivo portatile con cui effettuare le videochiamate.

“Abilitando FollowCam gli utenti saranno sempre al centro dell'inquadratura durante le videochiamate, mentre con le modalità Smart View e Spotlight le chat di gruppo saranno immersive ed efficienti più che mai”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale del tablet.

Completano l’offerta 4 microfoni con riduzione del rumore e una batteria da 7.250mAh.

Prezzi e disponibilità

Come accennato precedentemente, Huawei MataPad è disponibile in Italia dal 19 giugno. Può essere acquistato su Huawei Store, Huawei Experience Store, su Amazon e nei principali negozi di elettronica in una sola colorazione, Midnight Grey, al prezzo consigliato di di 329,90 euro per la versione WiFi, e di 379,90 euro per la versione LTE.