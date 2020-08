Videogiochi, Warner Bros Games annuncia due titoli legati al mondo DC

Si tratta di Suicide Squad: Kill the Justice League e di Gotham Knights. Il primo uscirà nel 2022, mentre il secondo sarà disponibile già nel 2021. Per entrambi i giochi sono stati già pubblicati i trailer di presentazione

Bisognerà aspettare il 2022 per giocarlo, ma Suicide Squad: Kill the Justice League, annunciato da Warner Bros. Games e DC, promette di stupire. Si tratta di un nuovo action-adventure shooter che potrà essere giocato in solitaria o con un massimo di quattro giocatori, grazie alla modalità cooperativa che si sviluppa online. Punto di partenza, ovviamente, gli iconici personaggi del mondo DC, per un titolo che sarà sviluppato da Rocksteady Studios, gli stessi creatori della serie Batman: Arkham. Il gioco unirà il gameplay centrato sulla storia tipico dello studio con dinamiche da sparatutto d'azione per creare un'esperienza di gioco davvero inedita.

Disponibile in tutto il mondo, come detto, nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X e Pc, Suicide Squad: Kill the Justice League vedrà svolgere la propria trama narrativa in una Metropolis open world e ricca di dettagli. La storia, in particolare, segue i membri della celebre "Suicide Squad", ovvero Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Tutti insieme, i personaggi protagonisti del gioco dovranno intraprendere una missione impossibile per salvare la Terra e uccidere i più grandi supereroi DC di sempre, ovvero la Justice League. "Suicide Squad: Kill the Justice League dimostra la capacità di Rocksteady Studios di combinare una narrativa magistrale con un gameplay coinvolgente per dare vita ai celeberrimi personaggi della DC", ha spiegato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. "Il team sta creando un'esperienza che ridefinirà il suo genere, in cui l'incredibile Suicide Squad prenderà vita in un modo mai visto prima d'ora".