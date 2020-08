Batman Gotham Knights: nuovi indizi dal sito teaser

Un utente di Reddit ha scoperto che i codici utilizzabili sul portale sono un riferimento al numero di Detective Comics in cui comparve per la prima volta Batgirl

In occasione del DC Fandome, Warner Bros. Montreal dovrebbe presentare ufficialmente Batman Gotham Knights, un nuovo gioco dedicato al cavaliere oscuro. Negli ultimi giorni, la software house ha stuzzicato i fan pubblicando un primo teaser trailer e nascondendo degli indizi sul sito promozionale r3dakt3d.com. Su questo portale è possibili usare i codici diffusi sui profili social per sbloccare dei nuovi contenuti e ottenere delle informazioni sul nuovo gioco. Per ora Warner Bros. Montreal ha svelato i primi due, che permettono di accedere alle mappe di una città. L’utente di Reddit u/Chase-5 è riuscito a decifrare in anticipo anche gli altri codici e ha capito come utilizzarli per mettere le mani su un indizio molto importante.

Il vero segreto nascosto dai codici

In totale, i codici utilizzabili sul sito r3dakt3d.com sono quattro:

• 761

• 941

• 364

• 995

L’utente di Reddit u/Chase-5 li ha uniti assieme, ottenendo il numero 761941364995. Basta inserire questa sequenza di cifre su un qualsiasi motore di ricerca per scoprire che si tratta del codice a barre del numero di Detective Comics in cui fece il suo debutto Batgirl. Oltre alla supereroina, sulla copertina del fumetto sono presenti anche Batman e Robin, segno evidente che tutti e tre i personaggi potrebbero essere presenti all’interno di Batman Gotham Knights. Inoltre, i codici scovati dall’utente sembrerebbero legati a due nuovi teser trailer, che dovrebbero essere sbloccati nelle prossime ore.

La Corte dei Gufi

In Batman Gotham Knights, il cavaliere oscuro potrebbe essere costretto ad affrontare la Corte dei Gufi, una pericolosa organizzazione criminale presente a Gotham City da oltre un secolo. A suggerire l’inserimento del gruppo nel nuovo gioco è la presenza di un logo che richiama le fattezze di un gufo nel teaser trailer pubblicato da Warner Bros. Montreal. Inoltre, nel corso degli anni la software house è stata più volte associata a un progetto noto col nome in codice Batman Court of Owls, che finora non ha mai visto la luce.