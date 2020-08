Gotham Knights, il nuovo gioco della Warner Bros: il trailer ufficiale

È tutto pronto per il nuovo Gotham Knights, l’ultimo videogioco programmato dalla Warner Bros. Montréal ambientato a Gotham City. È stato pubblicato il trailer ufficiale anche se non c’è ancora una data certa per il rilascio del videogame. Dalle prime immagini, però, si vede già una grafica piuttosto spettacolare e dettagliata.

Le novità del gioco

Detto dei protagonisti, da ciò che si vede nel trailer, i nemici presenti nel gioco saranno i membri della Corte dei Gufi, ma non saranno presenti anche altri nemici ben noti ai fan, come Mr Freeze. Per quanto riguarda invece le piattaforme di riferimento saranno PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Nel gioco non mancheranno particolari nuovi per ogni personaggio che avrà gadget e armi personalizzate, per gli utenti inoltre sarà possibile giocare online con altri giocatori: si potrà essere uno degli eroi per spalleggiare gli altri concorrenti.