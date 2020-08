PS5: pubblicato il primo spot ufficiale della nuova console. VIDEO

PlayStation 5, la console di prossima generazione di Sony attesa entro fine 2020, si mostra nel nuovo spot ufficiale in italiano, pubblicato su PlayStation Blog. Come per le pubblicità proposte per le precedenti console, anche in questo caso Sony punta su uno spot “forte”, riconoscibile e di grande impatto. La protagonista del filmato, della durata di 30 secondi, è una ragazza chiamata ad affrontare diversi pericoli e avversari a suon di effetti visivi e particellari a tutto schermo. Nella parte finale della pubblicità fanno la loro comparsa la console e il DualSense, posti una affianco all’altra con alle spalle uno sfondo blu. "Nel nostro primo spot digitale globale per la console PS5, vedrai le nuove funzionalità della console prendere vita attraverso gli occhi di una ragazza e i suoi movimenti", ha annunciato sul blog ufficiale di PlayStation Mary Yee, la vicepresidente del Global Marketing PlayStation.

La funzione dello spot

Lo spot è stato pensato per presentare al grande pubblico le principali caratteristiche di PlayStation 5 e del suo gamepad, il DualSense. Nella parte iniziale del filmato, la protagonista è intenta a camminare su un lago ghiacciato, quando all’improvviso il ghiaccio inizia a rompersi sotto i suoi piedi, preannunciando l’arrivo di un gigantesco kraken. La comparsa della creatura è un richiamo alla sensazione del feedback aptico che i giocatori potranno sperimentare quando metteranno le mani per la prima volta sul DualSense. La tecnologia Tempest 3D AudioTech, invece, è rappresentata dalle reazioni della protagonista ai suoni che provengono da ogni direzione. Infine, nell’ultima parte del trailer viene dato spazio ai grilletti adattivi del controller. Quest’ultimi saranno usati per trasmettere al giocatore varie sensazioni, come la corda di un arco che si tende. “Siamo entusiasti di queste funzionalità e non vediamo l’ora che tu possa immergerti completamente nel mondo dei giochi con la console PS5 e il controller wireless DualSense tra le tue mani”.