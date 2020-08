EA Play, presentata la nuova piattaforma di Electronic Arts

Nata dall’unione di EA Access e Origin Access, offrirà agli utenti gli stessi vantaggi già presenti nei due servizi in abbonamento, anche se non mancherà qualche piccolo extra

Cambiamenti in arrivo per Electronic Arts. Sul proprio sito ufficiale, il gigante di Redwood City ha annunciato che entro il 18 agosto i servizi EA Access e Origin Access saranno inglobati all’interno di una nuova piattaforma, chiamata EA Play. Con questo rebranding, l’azienda intende offrire agli utenti un’esperienza meno dispersiva ed evitare ogni possibile confusione legata all’esistenza di due servizi dal nome simile. Non mancheranno anche alcune modifiche pensate per rendere più piacevole la permanenza degli utenti sulla piattaforma, come l’aggiunta di nuove sfide e premi esclusivi per i giochi disponibili.

Le caratteristiche del servizio

Come riportato dal portale Venture Beat, oltre all’abbonamento base, noto come EA Play, gli utenti potranno optare anche per una sottoscrizione premium, chiamata EA Play Pro. Quest’ultima offrirà gli stessi vantaggi presenti nei “pacchetti” più costosi di EA Access e Origin Access. In generale, gli utenti abituati alle due piattaforme non riscontreranno grossi cambiamenti rispetto al passato, dato che potranno ancora avere accesso a una folta libreria di titoli, prove gratuite, sconti del 10% sulle ultime uscite (DLC inclusi) ecc. Il costo dell’abbonamento a EA Play sarà di 3,99 € mensili o 24,99 € annuali. La versione Pro avrà un costo mensile leggermente superiore. Electronic Arts ha confermato che il servizio resterà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Pc.

Presto EA Play arriverà su Steam

Presto EA Play farà il proprio debutto anche su Steam, la piattaforma videoludica di Valve, e porterà con sé una serie di vantaggi. “Il gioco è solo l’inizio”, si legge nella home page dedicata al servizio. “Ottieni di più dai tuoi giochi con EA Access: è l’abbonamento di gioco più completo per chi ama i giochi Electronic Arts”. Come si può notare, per ora il servizio è ancora indicato con il suo vecchio nome, ma è probabile che la situazione cambierà nei prossimi giorni. Anche su Steam gli utenti potranno sbloccare le ricompense esclusive e i contenuti riservati ai membri di EA, ottenere l’accesso immediato ai titoli sviluppati dall’azienda, avere la possibilità di testare in anteprima le nuove uscite e avere uno sconto del 10% sugli acquisti digitali EA, dai giochi completi fino ai DLC.