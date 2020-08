Ea Access sarà presto disponibile su Steam, c’è la conferma

I vantaggi del servizio in abbonamento

"Il gioco è solo l'inizio", si legge nella home page dedicata al servizio. "Ottieni di più dai tuoi giochi con EA Access: è l'abbonamento di gioco più completo per chi ama i giochi Electronic Arts”, è il messaggio che campeggia appena entrati nell’area relativa. Quali i vantaggi per i membri? La possibilità di sbloccare le ricompense esclusive e i contenuti per soli membri di EA, ottenere l'accesso immediato ad una collezione di titoli sviluppati dal celebre colosso videoludico, avere la possibilità di testare in anteprima le nuove uscite selezionate, per un tempo massimo di 10 ore anche prima del lancio e avere anche uno sconto del 10% sugli acquisti digitali EA, dai giochi completi sino ai DLC. Il servizio di EA Access è già disponibile per gli utenti che utilizzano Playstation 4, quelli che preferiscono Microsoft Xbox One e anche su Origin, per gli utenti che scelgono il Pc. Steam non ha ancora comunicato dettagli relativi ai prezzi, ma è facile pensare che possano ricalcare le opzioni presenti per le altre piattaforme, che consentono di scegliere tra due abbonamenti, sottoscrivibili versando una quota mensile o annuale. Un abbonamento a EA Access costa 3,99 euro al mese mentre l’abbonamento annuale ne costa 24,99. Finché si è abbonati, si legge nel sito ufficiale, si può utilizzare qualsiasi gioco presente nella collezione, per tutto il tempo che si vuole e ovunque si voglia, purché l'abbonamento sia attivo. “Inoltre, i giochi non vengono rimossi, così avrai la certezza che saranno disponibili ogni volta che ci vorrai giocare”, spiega Electronic Arts.

Alcuni titoli disponibili

Su Steam, come per altre piattaforme, i titoli a disposizione sono tanti ed interessanti. Si va da Titanfall 2 a Need For Speed: Heat, da Star Wars Battlefront II a passando per Battlefield 5 e The Sims 4. Ecco poi Mass Effect 3, Dragon Age: Origins, Dead Space 3 o Plants vs Zombies, solo per citarne alcuni. E per chi volesse recuperare titoli “datati” ecco Battlefield 4 o Battlefield 1, Need For Spedd: Most Wanted o ancora Unravel. Quando sarà disponibile EA Access su Steam? Nessuna data è stata ancora confermata, ma la sensazione è che succederà molto presto.