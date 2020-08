Nba 2k21, online il primo gameplay trailer: “Tutto è gioco”

È stato rilasciato il nuovissimo (e primo) gameplay trailer di Nba 2k21, che sarà disponibile per l'attuale generazione di console, Ps4 e Xbox One, dal 4 settembre 2020 per poi approdare sulle attese PlayStation 5 e Xbox Series X quando saranno lanciate ufficialmente a fine 2020. Sono quattro le versioni del gioco che è possibile acquistare: a quella standard si aggiunge la Mamba Forever Edition, in tributo a Kobe Bryant. Entrambe prodotte sia per le nuove che per le vecchie piattaforme.

“Tutto è gioco”

Everything is game, Tutto è gioco, è lo slogan con cui 2k ha lanciato il primo gameplay trailer del più popolare videogame sulla pallacanestro, ispirandosi al modo in cui viene percepito nella cultura americana il campionato Nba, il più spettacolare al mondo. I produttori garantiscono “ampi miglioramenti su tutta la linea e molteplici intense modalità di gioco”, che saranno svelate poco alla volta. Nba 2k21, si legge nel comunicato, “offre un’esperienza unica nel suo genere che tocca tutte le sfaccettature del basket Nba”. Nel video si vedono le star della lega che segnano triple da distanza siderale, schiacciate impossibili e altre azioni funamboliche, ma in un’atmosfera surreale vista l’assenza del pubblico. “Luci spente. Le arene sono silenziose. Ma il gioco non si è mai fermato” è la scritta che campeggia nel video, proprio mentre nella vita reale i cestisti si stanno sfidando nella “bolla” di Orlando.