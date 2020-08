Hyper Scape è disponibile gratis per Playstation 4, Xbox One e Pc

Le caratteristiche di Hyper Scape

approfondimento

5 Battle Royale da giocare gratuitamente online

Il videogioco potrà essere scaricato in maniera del tutto gratuita su PlayStation Store, Microsoft Store e sul portale di Ubisoft per quanto riguarda i giocatori su Pc. Hyper Scape, come detto, è un titolo che è andato ad arricchire la fortunata serie di videogiochi del genere battle royale ed è ambientato a Neo Arcadia, una città virtuale in cui di volta in volta 99 concorrenti armati fino ai denti, divisi in squadre da tre, si devono affrontare in scontri all’ultimo sangue. Obiettivo, quello di sopravvivere agli attacchi altrui ma non solo. Ubisoft ha dichiarato di aver sviluppato il titolo anche per essere piacevole da seguire durante le dirette streaming, tanto che in fase di test ha fatto il suo debutto sui canali di alcuni creatori di contenuti su Twitch. I protagonisti di Hyper Scape, infatti, proprio come gladiatori del nostro tempo, non devono solo avere la meglio sui loro avversari, ma anche offrire al pubblico uno spettacolo degno di tal nome. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno dato la possibilità a chi segue le partite di Hyper Scape sul web di influenzarne l’andamento, attivando degli effetti aggiuntivi, tra cui la riduzione della gravità nell’arena o incrementando il numero dei medikit sparsi per la mappa. Ovviamente, come per tutti i battle royale che si rispettino, la vittoria anche in Hyper Scape viene assegnata alla squadra del giocatore che è riuscito a sopravvivere fino alla fine. Inoltre, proprio come succede in Fortnite o Call of Duty: Warzone ecc., con il trascorrere del tempo tempo l’area in cui i giocatori possono muoversi si restringe sempre di più, rendendo piuttosto complicato nascondersi o cogliere i nemici di sorpresa.

Il Season Pass del gioco

Il gioco, come segnala anche il portale di settore “Everyeye”, prevede anche le ricompense Premium del Season Pass, il quale contiene anche premi gratuiti. L'acquisto del pacchetto iniziale di gioco, venduto a 9,99 euro sugli store digitali, contiene diversi oggetti, tra cui il campione Simon Pupillo, lo stile arma corpo a corpo Cybersciabola, la capsula di partenza Voltcraft, l'olotag Circuito, l'emote Rispetto e 1.000 Bitcorone.