Fortnite, tutte le novità in arrivo dopo l'aggiornamento 13.40

“Fortnite v13.40 ti offre la patente per metterti al volante! Dovunque atterrerai sull'isola, salta su un veicolo per scappare o anche solo per portare in giro la tua squadra”. Inizia così, come già si sapeva, la presentazione dell’ultimo sostanzioso update che gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto su Fortnite . L’aggiornamento 13.40, infatti, porterà all’interno del gioco numerose novità, la più gustosa delle quali l’introduzione dei veicoli con la patch “Joy Ride”. Ma non solo.

I veicoli in arrivo

approfondimento

Quanto guadagna Epic Games grazie a Fortnite? Tremila euro al minuto

Come si legge sul sito di Fortnite, sono diverse le automobili a disposizione degli utenti. Tra queste l’Islander Prevalent, auto sportiva dal colore rosso accesso, la Victory Motors Whiplash (“non è solo un nome. È un avvertimento”, scrivono gli sviluppatori), sportiva fiammante e l’Og Bears, un fuoristrada adatto ai terreni più accidentati. Quindi ancora il Titano Mudflap, un autentico bestione delle strade. “Prima di prendere la patente: se finisci il carburante e non trovi una pompa di benzina nelle vicinanze, prendi una delle taniche di benzina lanciabili che trovi disseminate sull'isola. Le potrai riempire nuovamente alla prossima pompa di benzina che troverai”, è il consiglio di Epic Games per tutti i player che si cimenteranno con questa particolare novità.

Le novità su Salva il Mondo

Passando poi in rassegna le altre novità, per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, ecco la presenza di personaggi come Dennis JR, che sarà disponibile a partire dall’8 agosto alle 02:00, ora italiana e fino al 4 settembre e quella di Jess Parasauro, a disposizione degli utenti di Fortnite dal 14 agosto alle 02:00 ora italiana, sempre fino al 4 settembre. Non va dimenticato poi Ramizer Linea Rossa, nel negozio dal 14 agosto alle 02:00, ora italiana, fino al 4 settembre. Passando in rassegna le armi ecco lo Schianto Surround che permette di colpire il terreno e creare impulsi sonori che danneggiano e respingono i nemici: l’arma sarà disponibile nel negozio dall’8 agosto fino al 4 settembre. Quindi, da non perdere, il Deciblaster che permette di sparare una raffica sonora che rimbalza fino a 5 volte e infligge danno ad area. Sarà disponibile dall’8 agosto e fino al 4 settembre, anch’essa. Da segnalare poi ancora che Crackshot e Penny torneranno alla Stazione Radio per la parte 2 della rispettiva “Canzone dell’estate”. Il primo consentirà di sbloccare il Deciblast, mentre Penny darà modo di sbloccare Jess Parasauro. Infine, segnalate sul sito di Fortnite, sono stati segnalati tutti gli sblocchi principali del livello Ventura: “i livelli compresi fra quelli elencati forniranno oro, evoluzione e materiali per vantaggi”, scrivono gli sviluppatori.

I miglioramenti per la modalità Creativa

Infine, per quanto concerne la modalità Creativa di Fortnite, l’update 13.40 ha lavorato su una serie di correzioni ai bug che tenderanno a migliorare problematiche di crash e disconnessione e a migliorare elementi come le isole, le armi e i vari oggetti, gli strumenti Creativa e Telefono, prefabbricati e gallerie e poi ancora i dispositivi e l’interfaccia utente e social. In particolare, per quanto riguarda le isole, l’Arena è stata rinominata Isola Fortiglia, una fortezza sull'acqua, mentre è stata aggiunta l'Isola dei Rottami, versione vuota dell'Isola Fortiglia.