Fortnite, il glitch che permette di vincere tutte le partite

Il bug segnalato dal creatore di contenuti, come spiega anche il Corriere della Sera, sarebbe presente in tutte le versioni del gioco, ma lo si può utilizzare con più facilità e trovare con maggiore frequenza sui dispositivi mobili, soprattutto quelli Android. Si tratta, va detto, di un “trucco” non lecito e che quindi potrebbe far irritare gli avversari e far drizzare le antenne agli sviluppatori, sempre alla caccia di metodi anti-cheat per frenare le velleità di chi vuole vincere senza rispettare in pieno le regole. Per attivare il glitch, spiega “RektUniverse” nel breve video che ha caricato su YouTube, occorre munirsi dell’Elicottero Choppa, grazie al quale è possibile inoltrarsi nella zona della mappa che corrisponde alle Rapide Rischiose. Una volta arrivati nel luogo indicato dallo youtuber, ciò che va fatto è costruire attraverso il proprio personaggio un pavimento totalmente fatto di legno, sopra il quale andrà sistemato lo stesso Elicottero Choppa.

Il glitch prevede ulteriori passaggi. Una volta sistemato il velivolo, sempre servendosi del legno, andrà creata una sorta di recinto intorno allo stesso, per poi risalire ancora una volta sull’elicottero e avviare le operazioni per volare. Questo, come si vede dal video, è l’esatto momento in cui si può sfruttare il “trucco”: l’elicottero, impossibilitato ad alzarsi in cielo a causa della gabbia che lo contiene, è praticamente incastrato e l’animazione del gioco lo fa sostanzialmente sotto la mappa. Il glitch, a questo punto, permette ai player di diventare invisibili e di poter giocare la partita in un’area inedita della mappa del gioco, agendo senza essere individuati dagli avversari.