Fortnite, la skin dell’Esploratrice Galaxy è disponibile nello store

Epic Games continua a sorprendere gli appassionati di Fortnite, il battle Royale del momento. Dopo averla messa in palio in occasione del torneo Galaxy Cup, da oggi, primo agosto, è disponibile per l’acquisto nello store una delle skin più amate di sempre su Fortnite Battaglia Reale: l’Esploratrice Galaxy.

Si tratta della versione al femminile della tanto ambita skin Galaxy e potrà essere acquistata presumibilmente per un paio di giorni, fino a domenica 2 agosto compresa, al prezzo di 2000 V-buck, che corrispondono a circa 20 euro.

Disponibile un set completo di accessori Galassia

Ma le novità non sono finite. Nel negozio digitale di Fortnite è disponibile anche un set completo di accessori Galassia. L’intero pacchetto ha un valore di circa 45 euro, ma è proposto sullo store al prezzo di 2800 V-buck, che corrispondono circa a 28 euro al cambio. Gli utenti possono comunque decidere di acquistare gli oggetti di intesse compresi nel pacchetto Galassia singolarmente. Ecco tutti i contenuti del set esclusivo, annunciato dalla stessa Epic Games in un Tweet postato sull’account ufficiale di Fortnite:

• Pacchetto Galassia, acquistabile al costo di 2800 V-buck. Il prezzo del set varia per gli utenti che hanno già acquistato alcuni degli oggetti presenti nel pacchetto

• Esploratrice Galaxy, disponibile a 2000 V-buck

• Percussori Polvere di Stelle (strumento raccolta/piccone), acquistabile a 1200 V-buck

• Celestia (deltaplano), disponibile a 800 V-buck

• Ricognitore Stella (copertura), acquistabile in cambio di 500 V-buck

Fortnite, annunciato un nuovo evento musicale nel Party Reale

Tra le ultime novità del titolo, Epic Games ha annunciato un nuovo evento musicale che vedrà come protagonista Kenshi Yonezu, “popolarissimo cantautore giapponese” come lo definisce la software house nella presentazione. L’artista salirà sul palco principale di Fortnite con un evento in video-anteprima creato in esclusiva per il Party Reale, nel corso del quale proporrà al pubblico le canzoni del suo ultimo album "Stray Sheep" e interpreterà altri celebri successi. Gli utenti che parteciperanno all’evento riceveranno in regalo uno stendardo. Le date da segnare sul calendario sono:

• Venerdì 7 agosto 2020, 13:00 ora italiana

• Venerdì 7 agosto 2020, 19:00 ora italiana

• Sabato 8 agosto 2020, 01:00 ora italiana