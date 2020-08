Fortnite, server offline: in arrivo le macchine con l’update 13.40

I server di Fortnite sono offline, come comunicato sui canali social del celebre battle royale targato Epic Games. Il motivo è l’arrivo dell’atteso e chiacchierato aggiornamento 13.40, quello che in sostanza porterà nel gioco “Joy Ride”, la patch che tra le varie novità in programma, metterà a disposizione degli utenti le automobili. Fortnite sarà offline per un tempo non specificato, ma probabilmente ipotizzabile in circa un paio di ore, quando tutto tornerà alla normalità e si potranno gustare le avvincenti novità messe a disposizione dagli sviluppatori all’interno del gioco.

Cosa aspettarsi dal nuovo update

Cosa aspettarsi da questo nuovo aggiornamento? Come dimostrato da Epic Games nei giorni precedenti, l’introduzione delle macchine come nuovi mezzi di trasporto sarà la più sostanziale quanto attesa. Al momento, come sottolinea anche il portale Tom’s Hardware, sono state confermate tre varianti, segnalate coi nomi inglesi di Whiplash, Mudflap e Islander Prevalent. Tra i vari leak circolati prima dello stop dei server per l’arrivo dell’update 13.40, è emerso come Epic Games abbia intenzione di supportare tutti i nuovi elementi introdotti sul lungo periodo. Inoltre, la patch potrebbe anche correggere un curioso glitch, pubblicato di recente da uno youtuber, che permette di vincere con un trucco ogni partita.

Il glitch per vincere tutte le partite

E’ stato “RektUniverse”, in un breve video che ha caricato su YouTube, a spiegare questo bug del gioco, che presto potrebbe essere corretto dagli sviluppatori. Per eseguirlo, essendo consapevoli di ingannare comunque gli avversari, occorre munirsi dell’Elicottero Choppa, grazie al quale è possibile inoltrarsi nella zona della mappa che corrisponde alle Rapide Rischiose. Una volta arrivati nel luogo indicato dallo youtuber, va creato un pavimento totalmente fatto di legno, sopra il quale andrà sistemato lo stesso Elicottero Choppa. Quindi, sistemato il velivolo, e sempre servendosi del legno, andrà creata una sorta di recinto intorno allo stesso, per poi risalire ancora una volta sull’elicottero e avviare le operazioni per volare. In questo momento scatta il “trucco”: l’elicottero, impossibilitato ad alzarsi in cielo a causa della gabbia che lo contiene, è praticamente incastrato e l’animazione del gioco lo fa sostanzialmente comparire sotto la mappa. Il glitch, a questo punto, permette ai player di diventare invisibili e di poter giocare la partita in un’area inedita della mappa del gioco, agendo senza essere individuati dagli avversari.