Nintendo Switch supera il traguardo delle 62 milioni di unità vendute

Basandosi sugli ultimi dati diffusi dagli analisti videoludici e dalle agenzie di analisi, un utente del forum ResetEra ha calcolato quante unità ha venduto ciascuna console di Nintendo, scoprendo che Switch ha da poco superato gli ottimi risultati del Nes. Come indicano i report più recenti di NPD e Famitsu, nel mese di luglio la console ibrida ha tagliato il traguardo delle 62 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2017, superando i 61,9 milioni di Nes consegnati dal 1983 a oggi.

Il successo commerciale di Nintendo Switch

Grazie a giochi come Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch è riuscito a conquistare gli appassionati e a far passare in secondo piano il recente flop, almeno dal punto di vista commerciale, di Wii U. Il successo della console ibrida ha da poco spinto il presidente dell’azienda di Kyoto, Shuntaru Furukawa, a dichiarare che Switch avrà un ciclo di vita più lungo rispetto al previsto. Nel corso della sua lunga storia, Nintendo ha creato varie console che hanno ottenuto un notevole successo in termini di vendite. Dopo aver superato il Nes, nei prossimi anni Switch potrebbe provare a infrangere i record raggiunti da piattaforme come 3DS (75, 87 milioni di copie vendute), Game Boy Advance (81, 51 milioni), Wii (101, 63 milioni), Game Boy (118,69 milioni) o DS (154,02 milioni).

Gli ultimi giochi usciti su Switch

Nel corso degli ultimi mesi, su Switch sono sbarcati alcuni giochi particolarmente attesi come Paper Mario: The Origami King e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. A fine agosto, farà il suo debutto sulla console ibrida la versione rimasterizzata di Final Fantasy Crystal Chronicles, spin off della famosa saga di giochi di ruolo uscito su Game Cube nel 2003. La nuova edizione del gioco può contare su un doppiaggio inedito, dungeon non presenti nell’avventura originale e un comparto audio arricchito da nuovi brani.