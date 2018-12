Regali Natale 2018, 5 videogiochi consigliati per PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Mancano due settimane al Natale, ma per non farvi trovare impreparati rispetto alle richieste dei vostri figli, sotto forma o meno della tradizionale lettera a Babbo Natale, specie se si tratta di videogiochi è bene muovervi in fretta. Così, senza escludere chi non è genitore ma decide di auto gratificarsi con un videogioco per le feste, abbiamo pensato a una top five di titoli per console che possa farvi da guida nelle scelte per gli acquisti. Abbiamo dunque preso in considerazione Ps4, Nintendo Switch e Xbox One per fornirvi dei consigli utili, consapevoli poi che, come si diceva una volta per i libri, basta entrare in un negozio o sfogliare un catalogo digitale perché sia il gioco a scegliere voi.

PS4

1 Red Dead Redemption 2

Chi segue questo blog, ma in generale la stampa specializzata in videogiochi, sa che l’ultima fatica di Rockstar Games è stata unanimemente definita un capolavoro. E’ un’avventura ambientata nel Vecchio West ideale anche per chi si è allontanato e vuole riavvicinarsi al mondo del gaming, mai maturo come in questa occasione. (LEGGI LA RECENSIONE)

2 Marvel’s Spider-Man

E’ stato il primo titolo ad aprire le danze dei blockbuster di successo. E’ una storia originale di Spider-Man sviluppata per la console di Sony che regala sorprese e colpi di scena ai fan vecchi e nuovi di quello che è forse il più famoso personaggio Marvel. Volteggiare tra i grattacieli di New York non è mai stato così realistico e coinvolgente. (LEGGI LA RECENSIONE)

3 Fifa ‘19

Quest’anno nemmeno a Natale il campionato va in vacanza, ma chi vuole imitare alla console le gesta dei propri eroi può sfruttare le feste in famiglia per laurearsi campione d’inverno. Oltre alle classiche partite, quest’anno anche in chiave europea con il grande ritorno della Champions League, si può giocare a Il Viaggio e FUT. (LEGGI LA RECENSIONE)

4 Spyro

Il personaggio creato da Insomniac In un’edizione completamente in HD che raccoglie le prime tre avventure del draghetto viola e le ripropone totalmente riviste, con nuovi personaggi, animazioni, ambienti, luci e animazioni. Ideale per il pubblico più giovane che potrà riscoprire un’icona degli anni ’90. (LEGGI LA RECENSIONE)

5 Lego Dc Super-Villains

Protagonisti per la prima volta di un videogioco i cattivi di casa Dc (la casa editrice di Superman e Bat Man per intenderci) che, sotto forma di mattoncini colorati, avranno mondi da esplorare, oggetti da trovare, quiz da risolvere e minigiochi da completare perché alla fine il male trionfi. (LEGGI LA RECENSIONE)

Nintendo Switch

1 Super Smash Bros. Ultimate

L’ultimo capitolo della serie è il più ricco di personaggi e forse più divertente in assoluto. Il gioco è una colorata sarabanda di scontri, più crei danni agli avversari più puoi lanciarli lontano. Anche gli scenari dei capitoli precedenti sono stati potenziati e i giocatori possono contare su un numero maggiore di oggetti, Pokemon e assistenti. (LEGGI)

2 Let's Go, Pikachu!" e "Pokémon: Let's Go, Eevee!"

Tornano i mostriciattoli da combattimento in due versioni. il gioco è adatto a chi si avvicina alla serie per la prima volta, ma allo stesso tempo profondo abbastanza da mettere alla prova anche gli allenatori più esperti. La differenza tra i due titoli è il partner del protagonista. (LEGGI LA RECENSIONE)

3 Mario Tennis Aces

Nella modalità avventura, multigiocatore o swing il divertimento è assicurato e il tennis solo un pretesto per impersonare il proprio personaggio preferito della serie di Super Mario. Spettacolari anche le ambientazioni: compresa l’esotica giungla. (LEGGI)

4 Super Mario Party

Il giro delle festività natalizie in 80 minigiochi. Per la prima volta il party game (il sedicesimo della serie) è disponibile su Switch e promette di essere il titolo giusto per giocare davanti al televisore in famiglia con gli ingredienti che hanno fatto della “saga” uno dei marchi di fabbrica di Nintendo. (LEGGI)

5 Abzu

Un’avventura sottomarina che ha conquistato appassionati e critica ed è approdata ora sulla console di punta di Nintendo. Uno spettacolo anche da guardare e non solo da giocare, dedicato a chi dai videogiochi non richiede avventura frenetica, ma il desiderio di esplorare scenari da sogno e risolvere enigmi. (LEGGI LA RECENSIONE)

Xbox One

1 Forza Horizon 4

Il re dei “racing game” con stagioni dinamiche, open world e più di 450 modelli di auto disponibili. La Gran Bretagna per questa edizione fa da scenario alle gesta degli assi virtuali del volante. (LEGGI)

2 Minecraft

E’ uno tra i sandbox più famosi al mondo, pensato per stimolare la creatività dei giocatori più giovani, chiamati a costruire ed esplorare mondi in continua evoluzione, da soli o in Rete con i propri amici con la modalità Multiplayer. (LEGGI)

3 Hitman 2

E’ il nuovo capitolo della saga (il settimo, per la precisione) che ha come protagonista l’ormai celebre Agente 47 che all’inizio dell’avventura riceve indicazioni per eliminare un fantomatico Cliente Ombra e si ritrova a scoprire i misteri del proprio passato. (LEGGI LA RECENSIONE)

4 FallOut 76

Si tratta di un gioco di ruolo in modalità open world ambientato nel nord degli Stati Uniti in un futuro distopico e post-nucleare (ma con oggetti e tecnologie che richiamano quelle dell’America degli anni ’50) dove il giocatore potrà creare il proprio personaggio per vivere un’avventura in centinaia di luoghi contaminati. (LEGGI LA RECENSIONE)

5 Just Dance 2019

Ognuno potrà dare sfogo alla propria voglia di lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla musica con 40 brani nuovi di zecca e la possibilità di scegliere tra più di altre 400 tracce grazie al servizio di streaming on demand Just Dance Unlimited (con il gioco è incluso un mese di prova gratis). Tra le novità di Just dance 2019 un’interfaccia grafica ancora più semplice e funzionale. (LEGGI LA RECENSIONE)

