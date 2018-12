Il videogioco Abzu su Nintendo Switch: in uscita il 29 novembre

Approda su Nintendo Switch uno dei giochi più acclamati dalla critica: Abzu. Si tratta di un open world, anzi potremmo dire di un under sea, visto che l’avventura è ambientata tra le profondità marine che stupisce per quanto suggestive sono le ambientazioni riprodotte. Il gameplay un po’ minimalista accentua la libertà del giocatore che veste la muta subacquea e interagisce tra splendidi colori con centinaia di creature marine alla ricerca del nesso tra esse e l’oceano che le ospita. Un mondo che oltre ad essere meraviglioso si scoprirà, nel corso della storia, anche estremamente pericoloso, malato e tossico. (GUARDA IL TRAILER)

Starà all’abilità del nostro esploratore trovare la soluzione dei tanti misteri, comprese criptiche iscrizioni (d’altronde il nome Abzu deriva da due parole sumere che significano Acqua - Ab - e conoscere - Zu -, che unite formano l’”oceano della saggezza”), che si trovano sul fondo degli abissi influenzando l’ambiente circostante.

Sviluppato da Giant Squid Studios, il gioco è uscito nel 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC e ha conquistato pubblico e addetti ai lavori (è stato premiato, tra l’altro, con l’“Artistic Achievement from the 2017” BAFTA e “Best Original Game del 2016” ai Joystick Awards”) per l’originalità del concetto che vi sta alla base: i progressi verso la conoscenza avvengono, infatti, non tanto perché spinti dalla voglia di passare a livelli successivi, ma dal piacere di lasciarsi trasportare dalle correnti con coreografiche traiettorie a 360° e dall’interazione con oggetti e pesci (i più grandi si possono “cavalcare”) con cui “sprintare” in branco. Di alto livello anche la colonna sonora, cruciale per un’avventura ambientata tra gli abissi marini, davvero uno spettacolo che invoglia a danzare vicino a orche e megattere o schivare meduse dai colori straordinari. Una specie di safari fotografico sottomarino che diventa un gioco nel gioco.

