Torna Spyro in una trilogia totalmente rimasterizzata

Spyro Reignited Trilogy dà un senso alla parola rimasterizzazione. Il personaggio creato da Insomniac Games e diventato un’icona dei videogames anni ‘90’ torna in un’edizione completamente in HD (disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, tra cui Xbox One X) che raccoglie le avventure del draghetto viola e le ripropone totalmente riviste, con nuovi personaggi, animazioni, ambienti, luci e animazioni. Un vero e proprio reboot e insieme un remake fedele dei primi tre capitoli della serie.

Sono Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon i tre titoli originali pubblicati da Activision e sviluppati da Toys For Bob nella collezione, e sono oltre 100 le ambientazioni ricche di dettagli e sfumature dove fare svolazzare il nostro cucciolo di drago per risolvere enigmi e eliminare a colpi di fuoco i bizzarri avversari che troverà lungo il cammino.

Di buon livello anche il doppiaggio, che aumenta il divertimento specie per i giocatori più giovani e, sempre parlando del suono, è possibile godere delle colonne sonore originali del gioco oltre a una nuova melodia firmata da Stewart Copeland, lo storico batterista dei Police, e passare dall’audio originale a quello rimasterizzato a seconda dello stato d’animo, più o meno nostalgico.

"È stato un vero piacere riportare uno dei più iconici personaggi dei videogiochi di tutti i tempi con Spyro Reignited Trilogy ", ha detto Paul Yan, Co-Studio Head di Toys For Bob. "Abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che ogni dettaglio fosse fatto per offrire una fantastica esperienza Spyro per i fan. Speriamo che i giocatori si divertiranno almeno quanto noi nel rivisitare il mondo e i personaggi di Spyro".

"I fan hanno chiesto ad Activision di far tornare Spyro nelle loro case per diverso tempo – gli ha fatto eco Steve Young, Chief Revenue Officer di Activision - . La risposta del pubblico all’annuncio della trilogia Spyro Reignited è stata estremamente positiva finora, e siamo assolutamente entusiasti di poter continuare a migliorare e riprogettare alcuni dei videogame e dei personaggi più iconici di tutti i tempi con la nostra esperienza nel campo”. "Quest’anno cade inoltre il ventesimo anniversario di Spyro, non c'è quindi momento migliore per rendere omaggio al drago viola preferito da tutti", ha concluso.

Provato su PS4, l’omaggio al terribile draghetto sembra decisamente riuscito con una buona caratterizzazione di ogni personaggio. Dopo pochi passaggi ci si ritrova catapultati negli anni ’90 ma con una fruizione di gioco assolutamente moderna che lascia spazio a un’esperienza gradevole sia per i nuovi che per i vecchi fans che a Spyro hanno dedicato una buona fetta della loro carriera di videogiocatori.

Se vuoi dire la tua, suggerire titoli da seguire o semplicemente commentare quello che scrivo qui iscriviti anche tu nel gruppo Facebook di Game Show.