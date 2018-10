Just Dance 2019, è una console che balla

Anche chi non è mai stato tirato in ballo, da oggi può sentirsi autorizzato a farlo e a scatenarsi davanti al televisore. Sì, perché da oggi il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e 360, Nintendo Switch, Wii e Wii U. Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Just Dance 2019. “The Beat”(diretto dal quotato regista di spot pubblicitari Gary Freedman) che rivela perché tutti, ma proprio tutti, adorano ballare (GUARDA IL TRAILER). Con il titolo della software house francese, ognuno potrà dare sfogo alla propria voglia di lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla musica con 40 brani nuovi di zecca e la possibilità di scegliere tra più di altre 400 tracce grazie al servizio di streaming on demand Just Dance Unlimited (con il gioco è incluso un mese di prova gratis). Tra le novità di Just dance 2019 un’interfaccia grafica ancora più semplice e funzionale e la possibilità di personalizzare e ricevere suggerimenti per la propria tracklist in base ad abitudini e gusti, anche a seconda del momento o dello stato d’animo.

Tante modalità diverse per un’unica passione

Per i più piccoli, dopo il successo dello scorso anno, c’è invece a disposizione la modalità Kids con otto coreografie inedite, nuovi personaggi e brani adatti alla loro fascia d’età, mentre chi ama ballo e fitness, grazie all’opzione Sweat, potrà monitorare le calorie bruciate e restare aggiornato sui propri progressi. In multiplayer saranno fino a sei i giocatori che potranno scatenarsi usando i Joy Con di Nintendo Switch o con gli smartphone grazie all’app Just Dance Controller che consente ai possessori di PS4 e Xbox One di non doversi dotare di nessun altro ulteriore accessorio.

LaSabri è l’ospite d’onore

Non sono invece accessori l’estro e creatività degli artisti con i background più diversi che hanno contribuito alla creazione delle coreografie del gioco, tra cui lo street artist Chanoir e lo studio di animazione Clay Animation, L’ospite d’onore dell’edizione però è LaSabri, youtuber e creator con oltre 3 milioni di follower, che ha interpretato una speciale coreografia del suo videogioco preferito (disponibile nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Wii U). Da novembre la star della Rete pubblicherà sul suo canale una webserie in cui scoprirà Just Dance 2019 prendendo lezioni di ballo e coinvolgendo altri beniamini di YouTube. Stelle di primo piano nel loro settore, come lo sono quelle della musica presenti con i loro brani nel gioco, da Britney Spears a Dua Lipa e Calvin Harris, passando per The Weekend, Daft Punk e molti altri.

