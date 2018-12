Uscito Hitman 2 per PS4 e Xbox

L’attesa è finita, si può tornare ad essere implacabili killer – ma solo alla console - con Hitman 2. Il gioco, di Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive e disponibile per PS4 e Xbox, è il nuovo capitolo della saga (il settimo, per la precisione) che ha come protagonista l’ormai celebre Agente 47 che all’inizio dell’avventura riceve indicazioni per eliminare un fantomatico Cliente Ombra e si ritrova a scoprire i misteri del proprio passato. (GUARDA IL TRAILER)

Il titolo si annuncia come una vera e propria rivoluzione copernicana della serie, perfezionando il gameplay in ambiente sandbox e consentendo ai giocatori una libertà d’azione senza precedenti e una varietà impressionante di armi, tecniche e travestimenti per portare a termine le letali missioni.

“Siamo entusiasti di aver lavorato con un team tanto talentuoso come i ragazzi di IO Interactive per il lancio di HITMAN 2 che ha un gameplay immersivo, delle modalità di gioco completamente nuove per il franchise e una costante aggiunta di contenuti che sicuramente appassionerà la fanbase, così come i nuovi giocatori”, ha detto David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment.

Sei le location che fanno da sfondo alla storia, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, con ambientazioni realizzate per fornire tutto quello che serve all’Agente 47 per eliminare i suoi obiettivi. Tra le novità le modalità multiplayer competitiva 1 contro 1 “Modalità Fantasma” (i giocatori si sfideranno per centrare il maggior numero di bersagli possibili nel minor tempo e nella maniera più “pulita” possibile) e quella “Sniper Assassin”che introduce per la prima volta nel gioco la modalità cooperativa, permettendo di coordinarsi online per portare a termine la missione. E’ stato inoltre migliorato il comportamento della folla, e reintrodotta la valigietta. Come ogni titolo del momento che si rispetti, particolarmente curato e all’altezza del gameplay il sonoro, con i dialoghi pensati per decifrare anche le sfumature negli accenti. Un’altra parte importante per il gioco sono Le missioni Bersaglio elusivo, ossia contratti unici ad alto rischio in cui tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente, ma con a disposizione un solo tentativo per cercare portare a termine il contratto. Mai "One shot, one kill" è sembrato uno slogan così indicato.

