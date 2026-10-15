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Al termine della scorsa stagione è stato il Tottenham l'ultimo club a scrivere il proprio nome sul secondo torneo continentale, la cui nuova denominazione ha preso il posto della Coppa Uefa a partire dalla stagione 2009-2010. Mattatore assoluto del trofeo è il Siviglia, capace di conquistare ben cinque edizioni, oltre alle due precedenti. Unico alloro italiano quello che porta la firma dell'Atalanta nella stagione 2023-24. Ecco la lista di tutte le squadre vincitrici