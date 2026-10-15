Tre italiane impegnate oggi nelle coppe europee: per la seconda giornata del girone unico di Europa League, alle 18.45 è iniziata Salisburgo-Milan e alle 21 c'è Celta Vigo-Juventus; per la prima giornata di Conference League, alle 21 si gioca Atalanta-Pafos. Tutto in diretta su Sky
Archiviata la seconda giornata della fase campionato di Champions League - con le sconfitte incassate da Inter, Napoli, Roma e Como -, oggi le competizioni europee proseguono con la seconda giornata del girone unico di Europa League e la prima di Conference League (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Tre le squadre italiane impegnate: Milan e Juventus in Europa League, Atalanta al debutto in Conference. Alle 18.45 è iniziata Salisburgo-Milan (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 21 si giocano Celta Vigo-Juventus e Atalanta-Pafos. Tutto in diretta su Sky.
Il tabellino di Salisburgo-Milan 0-3 (El, live)
15' Cisse, 32' Cisse, 49' Cisse
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Lindstrom; Tabakovic. All. Rohl
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim
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Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Juventus (El, live dalle 21)
CELTA VIGO (4-3-3): Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba; Correira, Swedberg, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. All. Giraldez
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
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Le formazioni ufficiali di Atalanta-Pafos (Conference, live dalle 21)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca. All. Sarri
PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, David Luiz, Mmaee, N. Ioannou; Pepe, Sunjic; Quina; Dragomir, Lelé; Biel. All. Sá Pinto
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