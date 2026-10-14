Il Como, dopo l’esordio da manuale contro il Lipsia con una vittoria rotonda per 4-1, riparte da Rotterdam, dove sfida il Feyenoord. Il mister Cesc Fabregas, ormai un allenatore che sta conquistando l'olimpo riservato ai grandi, la vive con curiosità: “È bello che ci sia una crescita costante della nostra società. Noi sappiamo che saremo giudicati per il risultato ma è un sogno che piano piano deve diventare una realtà. È un processo".

La Roma sfida il Real Madrid

L'inno della Champions torna a risuonare allo stadio Olimpico dopo più 2.800 giorni dall'ultima volta (era il 2019 contro il Porto). I Blancos non stanno vivendo il loro miglior momento ma restano una corazzata. E in panchina siede José Mourinho, che a Roma ha lasciato il segno tra il 2021 e il 2024, oltre che una Conference League in bacheca. Per questo da giorni si parla dell'accoglienza che lo stadio gli riserverà. L'undici in campo dei giallorossi sarà quello dei titolarissimi, fatta eccezione dei due assenti conclamati: Svilar e Cristante. Recuperato Koulierakis che andrà in panchina, con il solo dubbio legato al secondo trequartista al fianco di Dyabla e dietro a Malen che sarà squalificato in campionato. Ballottaggio a tre tra Pellegrini, Soulé e Mora, con quest'ultimo più defilato e il sette giallorosso in pole per una maglia da titolare. Serata da tutto esaurito: attesi 70mila spettatori, tra cui Francesco Totti che torna allo stadio Olimpico: “Erano due anni che non andavo ma ho trovato i biglietti", spiega con una battuta.