Champions League, stasera Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli

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Champions League, alle 21 in campo Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli

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©IPA/Fotogramma

Dopo la lunga sosta per le Nazionali, riparte anche la Champions League con la seconda giornata del girone unico. I nerazzurri ospitano i belgi a San Siro e puntano a muovere la classifica dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid. I partenopei giocano in trasferta in Spagna: anche la squadra di Allegri aveva perso nella partita d’esordio contro l’Arsenal

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La Champions League riparte oggi con le prime 9 partite della seconda giornata del girone unico (LA CLASSIFICA). Due le squadre italiane in campo: alle 21 calcio d’inizio di Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Sia i nerazzurri che i partenopei hanno perso il match d’esordio e quindi hanno bisogno di fare punti e muovere la classifica. 

L’Inter sfida il Bruges

Chivu, dopo la prova di forza contro il Parma, ha preparato la sfida contro i belgi del Club Brugge con la consapevolezza che serve una vittoria dopo il ko contro il Real al debutto. Anche il Bruges è fermo a zero punti, dopo il ko contro l'Aston Villa. L’Inter può contare su Calhanoglu che sta bene, nonostante la botta rimediata nell’ultima partita di campionato. In attacco, Lautaro, che tornerà a fare coppia con Thuram, si troverà di fronte una vecchia conoscenza tra i pali, il portiere Sommer.

Real Madrid-Inter

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Il Napoli di Massimiliano Allegri riprende il cammino in Champions League, affrontando il Villarreal con la necessità di cominciare a muovere la classifica dopo la sconfitta nella gara del debutto con l'Arsenal. Il punto di riferimento è sempre più Kevin De Bruyne ma Allegri chiarisce che dall'inizio giocheranno Gilmour, Milinkovic-Savic e probabilmente McTominay, ma non rivela in quale posizione farà giocare il belga.

Arsenal s midfielder Martin Odegaard scores the goal during the UEFA Champions League group phase match between SSC Napoli and Arsenal FC at Diego Armando Maradona Stadium in Naples, Italy, 9 September 2026 ANSA / CIRO FUSCO

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