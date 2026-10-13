Champions League, stasera Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli

Dopo la lunga sosta per le Nazionali, riparte anche la Champions League con la seconda giornata del girone unico. I nerazzurri ospitano i belgi a San Siro e puntano a muovere la classifica dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid. I partenopei giocano in trasferta in Spagna: anche la squadra di Allegri aveva perso nella partita d’esordio contro l’Arsenal

La Champions League riparte oggi con le prime 9 partite della seconda giornata del girone unico (LA CLASSIFICA). Due le squadre italiane in campo: alle 21 calcio d’inizio di Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Sia i nerazzurri che i partenopei hanno perso il match d’esordio e quindi hanno bisogno di fare punti e muovere la classifica.