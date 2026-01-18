Serie A, Parma-Genoa 0-0. Ora in campo Bologna-Fiorentina. VIDEO

La 21^ giornata di campionato prosegue con altre quattro partite. Dopo il match senza reti al Tardini, la squadra di Italiano ospita i Viola. Poi alle 18 Torino-Roma e alle 20.45 Milan-Lecce
Dopo il pareggio fra Pisa e Atalanta di venerdì e le vittorie di ieri di Inter, Napoli e Cagliari, la 21^ giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite. Il match delle 12.30 Parma-Genoa è finito 0-0. Alle 15 è iniziata Bologna-Fiorentina, poi alle 18 Torino-Roma e alle 20.45 Milan-Lecce (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno si chiude domani con Cremonese-Verona (ore 18.30) e Lazio-Como (ore 20.45).
La cronaca di Parma-Genoa
Finisce senza reti la sfida del Tardini tra Parma e Genoa. Nel primo tempo meglio gli uomini di De Rossi, più aggressivi e subito pericolosi con Colombo, che colleziona tre occasioni in 15 minuti. Il Parma risponde al 29’ con un tiro di Bernabé, unico squillo dei padroni di casa nella prima frazione: Leali mette in angolo. Al 41' Sabelli, di testa, sfiora il palo. Nella ripresa gli ospiti partono più forte, ma il Parma cresce rapidamente. Superata l'ora di gioco ci prova Oristanio, con la prima conclusione in porta del secondo tempo, ma Leali blocca. Ci prova anche Djuric, con un colpo di testa che termina di poco fuori. All'88' Colombo sfiora il gol del vantaggio, con Corvi che respinge e salva il Parma. Finisce 0-0, con entrambe le squadre che allungano la striscia positiva e guadagnano un punto prezioso nella corsa alla salvezza.
Il tabellino di Parma-Genoa 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)
PARMA (4-2-3-1): Corvi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri, Estevez, Keita, Oristanio (37' st Cremaschi), Bernabè (31' st Sorensen), Ondrejka (1' st Britschgi), Pellegrino (31' st Djuric). All.: Cuesta
GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Sabelli (31' st Masini), Malinovskyi (28' st Messias), Frendrup, Ellertsson, Martin, Vitinha (28' st Ekhator), Colombo (44' st Nuredini). All.: De Rossi
Ammoniti: Ondrejka, Circati, Ostigard, Vitinha per gioco falloso, Valenti per proteste.
