La 21esima giornata del campionato di Serie A, inaugurata ieri dall’anticipo Pisa-Atalanta (terminato 1-1), prosegue oggi con tre match. Alle 15 è iniziata Udinese-Inter, ora in corso: la capolista prova ad allungare momentaneamente sulle inseguitrici (IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Alle 18 il Napoli ospita il Sassuolo al Maradona. Stasera, alle 20.45 la Juventus gioca in trasferta a Cagliari (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani alle 12.30 c’è Parma-Genoa, poi alle 15 Bologna-Fiorentina, alle 18 Torino-Roma e in serata, alle 20.45, tocca al Milan contro il Lecce a San Siro. Questo turno si chiuderà lunedì con Cremonese-Verona (alle 18.30) e Lazio-Como (alle 20.45).
La cronaca di Udinese-Inter
Gli ospiti partono forte: subito occasioni per Lautaro (tiro parato da Okoye) e per Dimarco con un incredibile tiro al volo che esce di poco.
Le formazioni di Udinese-Inter
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Runjaic
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu
