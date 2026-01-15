Serie A, Verona-Bologna finisce 2-3. Ora il recupero di Como-Milan

Si chiude oggi il girone d'andata del campionato 2025/2026 di Serie A: dopo i primi due recuperi di ieri, che hanno visto il pareggio del Napoli contro il Parma e la vittoria dell'Inter contro il Lecce, oggi si giocano le ultime due partite della 16^ giornata. L'incontro delle 18.30 tra Verona e Bologna è terminata 3-2 per gli uomini di Italiano, mentre dalle 20.45 si gioca la sfida Como-Milan ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Verona-Bologna (HIGHLIGHTS)

È vivace la partita al Bentegodi tra Verona e Bologna. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio al minuto 13, grazie al gol di Orban. Gli uomini di Italiano non si scompongono e al 22esimo riescono a pareggiare, con Orsolini che supera Montipò. Dopo 7 minuti il Bologna riesce a ribaltare la partita, grazie alla rete realizzata da Odgaard. Prima dell’intervallo i felsinei riescono a segnare ancora, con Castro che al 43esimo infila ancora Montipò. Nella ripresa il Verona riparte all’attacco, cercando di recuperare il doppio svantaggio, e al 71esimo accorcia grazie all’autogol di Freuler. Nel finale gli uomini di Zanetti si lanciano in avanti alla caccia del pari, ma il risultato non cambia più e il Bologna vince 3-2.

Il tabellino di Verona-Bologna 2-3

3′ Orban (H), 21′ Orsolini (B), 28′ Odgaard (B), 43′ Castro (B), 71′ Aut. Freuler (H).

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Valentini, Nunez (46′ Slotsager); Bradaric, Niasse (76′ Cham), Bernede, Al Musrati (53′ Giovane), Serdar (53′ Gagliardini); Orban, Sarr (82′ Mosquera). All.: Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (78′ Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (65′ Moro); Orsolini (90′ Fabbian), Odgaard (78′ Ferguson), Dominguez; Castro (65′ Immobile). All.: Italiano.

Ammoniti: Nunez (H), Vitik (B).