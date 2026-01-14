Serie A, il recupero Napoli-Parma finisce 0-0. Stasera Inter-Lecce

Si giocano oggi i primi due recuperi della sedicesima giornata, quando quattro squadre erano impegnate in Supercoppa. Domani alle 18.30 toccherà a Verona-Bologna, mentre alle 20.45 chiuderà Como-Milan
Si chiude tra oggi e domani il girone d’andato del campionato di Serie A 2025/26. Le squadre impegnate nella Supercoppa Italiana recuperano infatti gli incontri della sedicesima giornata rinviati: oggi alle 18.30 ad aprire le danze è stata Napoli-Parma, terminata 0-0. Alle 20.45, invece, è il momento di Inter-Lecce. Domani, giovedì 15 gennaio, si giocano le ultime due partite: alle 18.30 la sfida Verona-Bologna, mentre alle 20.45 chiuderà Como-Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Si prospetta dunque una settimana senza respiro per la Serie A: venerdì 16 gennaio alle 20.45 inizierà infatti la 21esima giornata con la partita tra Pisa e Atalanta.
La cronaca di Napoli-Parma (GLI HIGHLIGHTS)
Sono i padroni di casa a controllare la partita nel primo tempo. Al Maradona gli uomini di Conte, in tribuna per squalifica, spingono a lungo alla caccia del gol del vantaggio ma il Parma si chiude bene e concede pochissimo al Napoli. Napoli che troverebbe anche un gol con il solito McTominay, annullato però per un fuorigioco di Mazzocchi. Si va così all’intervallo sullo 0-0. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con i padroni di casa che spingono e gli ospiti che si difendono ordinatamente riuscendo a non subire gol: il Parma riesce così a difendere il risultato fino alla fine, portando a casa un punto.
Il tabellino di Napoli-Parma 0-0
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi (14' st Elmas), Lobotka, McTominay, Olivera (14' st Spinazzola), Politano (33' st Vergara), Lang (14' st Neres - 45' st Lucca), Hojlund. All.: Conte.
PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo (24' st Delprato), Valenti, Britschgi, Keita, Estevez, Ordóñez (45' st Benedyczak), Sorensen (1' st Valeri), Ondrejka (14' st Bernabé), Cutrone (14' st Pellegrino). All.: Cuesta.
Ammoniti: Troilo, Britschgi, Neres per gioco falloso; Rinaldi per comportamento non regolamentare.
