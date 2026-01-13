La doppietta di Adams e la rete sul finale di Ilkhan segnano l'eliminazione della Roma dalla competizione. Il Torino affronterà l’Inter ai quarti
All'Olimpico, negli ottavi di finale della Coppa Italia, si impone il Torino per 3-2, con i Granata che approdano ai quarti. Giallorossi eliminati.
La cronaca di Roma-Torino 2-3
Il Torino passa in vantaggio al 35' grazie a un gol di Adams che riceve al limite, si gira e tira nell'angolino. In precedenza solo un paio di occasioni create dalla Roma. All'inizio della ripresa pareggia subito Hermoso. Ma poi va ancora a segno Adams, con una doppietta. Al 68' ci prova Dybala ma non trova la porta. Sul finale arriva il pareggio della Roma, siglato da Arena, appena mandato in campo. Ma non è finita: al 90' Ilkhan riporta avanti il Toro.
Il tabellino di Roma-Torino
Adams 35' e 52', Hermoso 46', Arena 81', Ilkhan 90'
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (st 1′ Ndicka), Celik; Rensch (st 1′ Hermoso) , Pisilli (st 12′ Konè), Cristante, Wesley; Soulé (st 12′ Dybala), El Shaarawy, Bailey (st 35′ Arena). All.: Gasperini.
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (st 25′ Maripàn), Coco, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis (st 25′ Casadei), Aboukhlal; Adams, Simeone (st 25′ Njie). All. Baroni.
