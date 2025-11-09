Serie A, Sassuolo ok. Bologna-Napoli 0-0 e Genoa-Fiorentina 1-1: LIVE

Offerte Sky
Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-3. Ora Bologna-Napoli 0-0 e Genoa-Fiorentina 1-1: LIVE

Prosegue l’undicesima giornata di campionato. Alle 12.30 il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Atalanta a Bergamo. Alle 15 sono iniziate Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina. Alle 18 c’è Roma-Udinese e alle 20.45 chiude Inter-Lazio

Prosegue l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 12.30, il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Atalanta a Bergamo. Alle 15 sono iniziate Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina. Alle 18 c’è Roma-Udinese e alle 20.45 chiude Inter-Lazio. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria 1-0 del Pisa contro la Cremonese. Sabato quattro pareggi: Parma-Milan 2-2, gli altri – Juventus-Torino, Lecce-Verona e Como-Cagliari – senza reti (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Bologna-Napoli 0-0 (live)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano 

 

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte 

Il tabellino di Genoa-Fiorentina 1-1 (live)

15' Ostigard (G), 20' rigore Gudmundsson (F)

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
 

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli

Il tabellino di Atalanta-Sassuolo 0-3 (GLI HIGHLIGHTS)

29' pt rigore Berardi, 2' st Pinamonti, 21' st Berardi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1' st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1' st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta (38' st Zalewski); Samardzic, Lookman (33' st K. Sulemana); Krstovic (13' st Scamacca). All. Juric

 

SASSUOLO: (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (36' st Doig); Koné (45' st Iannoni), Matic, Thorstvedt; Berardi (45' st Cheddira), Pinamonti (45' st Pierini), Fadera (15' st Laurienté). All. Grosso

Ammoniti: Muric per comportamento non regolamentare, Candé per gioco falloso.

