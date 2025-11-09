Serie A, Sassuolo ok. Bologna-Napoli 0-0 e Genoa-Fiorentina 1-1: LIVE

Prosegue l’undicesima giornata di campionato. Alle 12.30 il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Atalanta a Bergamo. Alle 15 sono iniziate Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina. Alle 18 c’è Roma-Udinese e alle 20.45 chiude Inter-Lazio

Prosegue l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 12.30, il Sassuolo ha battuto 3-0 l’Atalanta a Bergamo. Alle 15 sono iniziate Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina. Alle 18 c’è Roma-Udinese e alle 20.45 chiude Inter-Lazio. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria 1-0 del Pisa contro la Cremonese. Sabato quattro pareggi: Parma-Milan 2-2, gli altri – Juventus-Torino, Lecce-Verona e Como-Cagliari – senza reti (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).