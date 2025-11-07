Nazionale, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Sono 27 i convocati per le gare con Moldova e Norvegia, ultimi due impegni nel girone di qualificazione al Mondiale di calcio 2026. della Nazionale azzurra. Il ct Gattuso ha chiamato per la prima volta Elia Caprile, portiere del Cagliari, classe 2001. Ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre, ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l'Estonia, non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano. Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali.