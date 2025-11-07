Nazionale, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Offerte Sky
Qualificazioni Mondiali, i convocati di Gattuso per Moldova e Norvegia: novità Caprile

Sport
Tornano a vestire la maglia azzurra Buongiorno e Ricci. Niente da fare per Chiesa. L'Italia scenderà in campo giovedì 13 novembre a Chisinau e domenica 16 Milano. Ritrovo lunedì a Coverciano

Sono 27 i convocati per le gare con Moldova e Norvegia, ultimi due impegni nel girone di qualificazione al Mondiale di calcio 2026. della Nazionale azzurra. Il ct Gattuso ha chiamato per la prima volta Elia Caprile, portiere del Cagliari, classe 2001.  Ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre, ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l'Estonia, non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano. Nicolò Barella, ammonito lo scorso 14 ottobre in occasione della sfida con Israele, salterà per squalifica la partita con la Moldova. Tre gli azzurri in diffida: Andrea Cambiaso, Davide Frattesi e Sandro Tonali. 

L'elenco dei convocati di Gattuso

Questo l'elenco completo dei convocati per gli incontri di giovedì 13 novembre a Chisinau con la Moldova e di domenica 16 a Milano con la Norvegia, entrambi in programma alle 20.45. 

  • PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham).
  • DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma).
  • CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle).
  • ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

