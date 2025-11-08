Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Verona 0-0. Alle 18 Juventus-Torino

Offerte Sky
Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Verona 0-0. Alle 18 il derby Juventus-Torino

Sport
©Ansa

Prosegue oggi l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo il derby della Mole, a scendere in campo alle 20.45 saranno Parma e Milan. Ieri il Pisa ha battuto 1-0 la Cremonese

Prosegue oggi l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la partita di ieri, che ha visto il Pisa imporsi per 1-0 in casa contro la Cremonese, oggi ci sono altre quattro gare in calendario: alle ore 15 Como-Cagliari è terminata 0-0, così come Lecce-Verona. Alle 18, invece, è il momento del derby della Mole tra Juventus e Torino mentre alle 20.45 il Milan scende in campo a Parma. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Le formazioni ufficiali di Juventus-Torino (H.18)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni

La cronaca di Como-Cagliari

Termina a reti inviolate l’incontro tra Como e Cagliari. Nel primo tempo viene annullato un gol agli ospiti, che avevano segnato al minuto 19 grazie a un'autorete di Valle, per un fallo commesso da Palestra. Nella ripresa i padroni di casa hanno qualche occasione, ma anche il Cagliari prova a rendersi pericoloso in ripartenza: il risultato comunque non si sblocca, e la partita termina 0-0.

Il tabellino di Como-Cagliari 0-0

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić (44' st Vojvoda) Diego Carlos, Ramón, Álex Valle; Perrone, Caqueret (18' st Baturina) Addai (30' st Kühn), Nico Paz, Diao (1' st Jesús Rodríguez), Morata (18' st Douvikas). All.: Fàbregas.    

 

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (34' st Idrissi); Prati (34' st Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Gaetano (12' st Adopo), Felici (34' st Luvumbo), S. Esposito (22' st Borrelli). All.: Pisacane.  

 

Ammoniti: Addai, Prati, Perrone, per gioco falloso, Morata per comportamento non regolamentare.

La cronaca di Lecce-Verona

Parte meglio il Lecce nel primo tempo, spingendo molto alla caccia del gol: Banda e Berisha hanno occasioni, ma è bravo Montipò a dire no. Nella seconda parte della prima frazione cresce l’Hellas, ma il risultato all’intervallo è di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa provano ancora a sbloccare il punteggio, senza però riuscire a trovare la via del gol. La partita termina così 0-0.

Il tabellino di Lecce-Verona 0-0 

 

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda). All.: Di Francesco.    

 

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (10' st Bernede), Bradaric (29 st Frese); Giovane (29' st Sarr), Orban (41' st Niasse). All.: Zanetti.    

 

 

Ammoniti: Akpa-Akpro, Coulibaly, Valentini, Bradaric, Frese per gioco falloso.  

Idrissa Touré of Pisa SC celebrates after scoring his team's goal during the Italian Serie A football match between Pisa S.C. and U.S. Cremonese ,on November 7 ,2025 at the Arena Garibaldi-Romeo Anconetani Stadium in Pisa. (Photo by Andrea Martini/NurPhoto)

