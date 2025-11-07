Serie A, il Pisa batte la Cremonese 1-0: decide un gol di Touré

Si è aperta con la vittoria 1-0 del Pisa sulla Cremonese l'11^ giornata di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno prosegue domani con Como-Cagliari e Lecce-Verona alle 15, Juventus-Torino alle 18 e Parma-Milan alle 20.45. Domenica tocca a Atalanta-Sassuolo (ore 12.30), Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina (ore 15), Roma-Udinese (ore 18) e Inter-Lazio (ore 20.45).