Serie A, il Pisa batte la Cremonese 1-0: decide un gol di Touré

©Getty
Idrissa Touré of Pisa SC celebrates after scoring his team's goal during the Italian Serie A football match between Pisa S.C. and U.S. Cremonese ,on November 7 ,2025 at the Arena Garibaldi-Romeo Anconetani Stadium in Pisa. (Photo by Andrea Martini/NurPhoto)

La prima sfida in campionato fra le due neopromosse ha aperto l'11^ giornata. All'Arena Garibaldi un gol annullato ai padroni di casa nel primo tempo, poi la rete della vittoria al 75'

Si è aperta con la vittoria 1-0 del Pisa sulla Cremonese l'11^ giornata di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno prosegue domani con Como-Cagliari e Lecce-Verona alle 15, Juventus-Torino alle 18 e Parma-Milan alle 20.45. Domenica tocca a Atalanta-Sassuolo (ore 12.30), Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina (ore 15), Roma-Udinese (ore 18) e Inter-Lazio (ore 20.45).

La cronaca di Pisa-Cremonese

Primo tempo senza gol all’Arena Garibaldi. Subito un cross pericoloso di Akinsanmiro per Nzola, Bianchetti anticipa. Al 14’ Cremonese vicina al gol con Vázquez, Semper respinge in calcio d’angolo. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Touré servito da Cuadrado, poi segna Nzola ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sul finale ci prova Faye dalla distanza. Nella ripresa salva ancora Semper che anticipa su Vardy. Al 61’ traversa di Vázquez, che poi su calcio d’angolo sfiora il gol di testa. Chance enorme per Baschirotto ma Semper dice no. Al 75’ i padroni di casa la sbloccano con Touré, che segna di testa su cross di Tramoni. Poco dopo Nzola vicinissimo al raddoppio. Nel finale prova a spingere la Cremonese, ma dopo 4 minuti di recupero il risultato non cambia e il Pisa porta a casa la vittoria.

Il tabellino di Pisa-Cremonese 1-0

Gol: 75' Touré

 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Vural (22' st Marin), Aebischer, Akinsanmiro (22' st Piccinini), Cuadrado (1' st Leris); Moreo (22' st Tramoni), Nzola (45' st Meister). All.: Gilardino

 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (45' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Vandeputte, Payero (31' st Sarmiento), Faye; Vazquez (31' st Bonazzoli), Vardy. All.: Nicola

 

Ammoniti: Aebischer, Faye, Vural, Terracciano, Marin e Piccinini.

