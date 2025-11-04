Champions, Napoli-Eintracht 0-0: live. Alle 21 Juventus-Sporting

La squadra di Conte è ora in campo contro gli avversari tedeschi. Stasera gioca anche la Juve che affronta i portoghesi
Due le italiane impegnate stasera in Champions League. Il Napoli dalle 18.45 sta sfidando l'Eintracht (match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW) (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Mentre alle 21 tocca alla Juventus che affronta lo Sporting (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) (IL MATCH RACCONTATO DA SKY SPORT).
La cronaca di Napoli-Eintracht
Napoli poco aggressivo anche se in controllo nella prima metà del match, con il risultato al Maradona che non si sblocca e rimane sullo 0-0.
Il tabellino di Napoli-Eintracht 0-0: live
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmoller
Approfondimento
Champions League, la classifica del girone dopo la 3^ giornata
Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti
SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trinçao, Gonçalves; Ioannidis. All. Rui Borges
Ansa/Ipa
Serie A, chi sono i calciatori più pagati? La classifica
Nella stagione in corso, il monte ingaggi netto totale del nostro campionato ammonta a circa 652 milioni di euro. Una grossa fetta è destinata agli stipendi dei 25 calciatori più pagati, spiega il sito Calcio e Finanza, che ha realizzato la lista, dominata nelle posizioni di vertice dai giocatori di Inter e Juventus