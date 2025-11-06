Europa League e Conference, Fiorentina alle 18.45. Poi Roma e Bologna

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa League e Conference, alle 18.45 Mainz-Fiorentina. Poi Rangers-Roma e Bologna-Brann

Sport
©Ansa

Le coppe europee proseguono con tre squadre italiane in campo. Alle 18.45, per la terza giornata di Conference League, la Fiorentina affronta in trasferta il Mainz: in panchina, dopo l’esonero di Pioli, c’è Galloppa. Alle 21, per la quarta giornata del girone unico di Europa League, la Roma gioca a Glasgow contro i Rangers e il Bologna ospita al Dall'Ara i norvegesi del Brann. Tutto in diretta su Sky

ascolta articolo

Dopo la Champions, le coppe europee proseguono con Europa League e Conference. In campo tre squadre italiane. Alle 18.45, per la terza giornata di Conference League, la Fiorentina affronta in trasferta il Mainz: in panchina, dopo l’esonero di Pioli, in Germania c’è Galloppa. Alle 21, per la quarta giornata del girone unico di Europa League, la Roma gioca a Glasgow contro i Rangers e il Bologna ospita al Dall'Ara i norvegesi del Brann (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Tutto in diretta su Sky.

Le formazioni ufficiali di Mainz-Fiorentina (live dalle 18.45)

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Maloney, Amri, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sleb. All. Siewert 

 

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa

Vedi anche

Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina

Le probabili formazioni di Rangers-Roma (live dalle 21)

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Dam, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermiti. All. Rohl

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

Vedi anche

Europa League, la classifica del girone dopo la 3^ giornata

Le probabili formazioni di Bologna-Brann (live dalle 21)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano/Niccolini

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson

Vedi anche

Azzurra, presentata la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele kisses the Ballon d'Or award during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
1/36
Sport

Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin

A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Europa League e Conference, Fiorentina alle 18.45. Poi Roma e Bologna

Sport

Le coppe europee proseguono con tre squadre italiane in campo. Alle 18.45, per la terza giornata...

Atp Finals, tabellone: Sinner nel girone con Zverev e Shelton

Sport

L'azzurro è nel gruppo con Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti (ancora da...

Tom Brady ha fatto clonare il cane morto: l'operazione costa 44mila

Sport

L'ex quarterback della Nfl, che in carriera ha conquistato sette Super Bowl (sei con i New...

Champions League, la classifica del girone dopo la 4^ giornata

Sport

Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le...

Champions League, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-1. VIDEO

Sport

Nella 4^ giornata della massima competizione europea a San Siro decidono i gol di Lautaro e...

Champions Inter Atalanta

Sport: I più letti