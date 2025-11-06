Europa League e Conference, Fiorentina alle 18.45. Poi Roma e Bologna

Europa League e Conference, alle 18.45 Mainz-Fiorentina. Poi Rangers-Roma e Bologna-BrannSport
Le coppe europee proseguono con tre squadre italiane in campo. Alle 18.45, per la terza giornata di Conference League, la Fiorentina affronta in trasferta il Mainz: in panchina, dopo l’esonero di Pioli, c’è Galloppa. Alle 21, per la quarta giornata del girone unico di Europa League, la Roma gioca a Glasgow contro i Rangers e il Bologna ospita al Dall'Ara i norvegesi del Brann. Tutto in diretta su Sky
Dopo la Champions, le coppe europee proseguono con Europa League e Conference. In campo tre squadre italiane. Alle 18.45, per la terza giornata di Conference League, la Fiorentina affronta in trasferta il Mainz: in panchina, dopo l’esonero di Pioli, in Germania c’è Galloppa. Alle 21, per la quarta giornata del girone unico di Europa League, la Roma gioca a Glasgow contro i Rangers e il Bologna ospita al Dall'Ara i norvegesi del Brann (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Tutto in diretta su Sky.
Le formazioni ufficiali di Mainz-Fiorentina (live dalle 18.45)
MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Maloney, Amri, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sleb. All. Siewert
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa
Le probabili formazioni di Rangers-Roma (live dalle 21)
RANGERS (4-2-3-1): Butland; Dam, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermiti. All. Rohl
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
Le probabili formazioni di Bologna-Brann (live dalle 21)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano/Niccolini
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson
