Azzurra, presentata la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio

Nel nuovo kit casalingo che indosserranno i ragazzi del ct Gattuso
Adidas e Figc hanno svelato oggi il nuovo home kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali. 'Azzurra', questo il nome della nuova divisa, riflette il cuore dell'Italia, la sua ricca eredità calcistica ed elementi culturali propri della storia italiana. Nel kit sono presenti dettagli che richiamano il racconto della Coppa del Mondo e la vittoria della Nazionale nella notte di Berlino del 2006.
L'oro in omaggio ai periodi gloriosi del calcio italiano
La base blu della maglia home dell'Italia è adornata da un motivo grafico ripetuto, basato sulle corone d'alloro, un tempo - ricorda la Figc - indossate da atleti e imperatori nell'Impero Romano. L'utilizzo del colore oro sulle spalle e nei dettagli richiama a periodi gloriosi del calcio italiano. La maglia presenta anche una nuova espressione del logo Adidas. Sul retro del colletto compare la scritta 'Azzurra'. La maglia, spiega la Federazione, è realizzata "per affrontare le più diverse condizioni climatiche". I tessuti elasticizzati incorporano materiali Climacool+ di Adidas, allontanando il sudore più velocemente. Le strisce traforate consentono la massima traspirabilità, mentre i fori in mesh offrono una migliore permeabilità all'aria, garantendo una traspirazione ottimale.
