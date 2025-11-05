Azzurra, presentata la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio

Nel nuovo kit casalingo che indosserranno i ragazzi del ct Gattuso sono presenti dettagli che richiamano il racconto della Coppa del Mondo e la vittoria della Nazionale nella notte di Berlino del 2006. La base blu è adornata da un motivo grafico ripetuto, basato sulle corone d'alloro, un tempo indossate da atleti e imperatori nell'Impero Romano