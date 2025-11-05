Champions, Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni

Offerte Sky
Champions League, alle 21 Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni

Sport
Nella 4^ giornata della massima competizione europea i nerazzurri ospitano a San Siro i kazaki. Trasferta in Francia invece per la Dea che affronta la squadra allenata da Roberto De Zerbi

La 4^ giornata di Champions League prosegue con altre due italiane. Alle 21 scendono in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat, e l'Atalanta impegnata con l'Olympique Marsiglia guidata da Roberto De Zerbi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Inter-Kairat: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

 

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin

Olympique Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric

 

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Vermeeren, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

