Champions, Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni

Nella 4^ giornata della massima competizione europea i nerazzurri ospitano a San Siro i kazaki. Trasferta in Francia invece per la Dea che affronta la squadra allenata da Roberto De Zerbi
Inter-Kairat: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin
Olympique Marsiglia-Atalanta: le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric
OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Vermeeren, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi
