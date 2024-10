Juventus-Cagliari, la cronaca della partita

Al minuto 13 un tocco di mano in area di Luperto viene punito con il rigore per la Juve dopo l'on field review. Dal dischetto Vlahovic non sbaglia e porta avanti i bianconeri. La squadra di Motta nel primo tempo costruisce molto e tiene in mano il gioco. A inizio ripresa occasioni per Fagioli e Vlahovic, mentre il Cagliari ci prova al 59esimo con Luvumbo. All’85esimo contrasto Piccoli-Douglas Luiz nell'area bianconera, l'arbitro viene richiamato dal Var all'on field review e concede il rigore ai sardi. Marin non sbaglia dagli 11 metri e pareggia. All’88esimo la Juventus rimane anche in 10 per il rosso a Conceiçao (secondo giallo per simulazione). In pieno recupero Obert colpisce un palo con un tiro da fuori area, ospiti vicino alla vittoria. Ma finisce 1-1.

Il tabellino di Juventus-Cagliari 1-1

Gol: nel pt 15' rig. Vlahovic, nel st 43' rig. Marin

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona (25' st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli (17' st McKennie), Thuram (17' st Douglas Luiz), Conceicao, Koopmeiners (1' st Fagioli), Mbangula (32' st Yildiz), Vlahovic. All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Zortea (32' st Mutandwa), Adopo (32' st Deiola), Viola (12' st Gaetano), Makoumbou (20' st Marin), Augello (12' st Luvumbo), Piccoli. All. Nicola

Espulsi: al 44' st Conceicao per doppia ammonizione. Ammoniti: Thuram, Savona, Conceicao, Cambiaso, Mina, Deiola.