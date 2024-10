E. League, Lazio-Nizza 2-1. Stasera Roma e Fiorentina (in Conference)

I biancocelesti stanno affrontando i francesi all’Olimpico nella seconda giornata della nuova Europa League con il girone unico. Alle 21 i giallorossi sfidano in trasferta gli svedesi dell’Elfsborg. Alla stessa ora l’esordio nella Conference per i viola, al Franchi contro i gallesi del The New Saints ascolta articolo

Sono tre le squadre italiane impegnate in questo giovedì di coppe. La prima a scendere in campo è la Lazio, che sta affrontando il Nizza all’Olimpico nella seconda giornata della nuova Europa League con il girone unico (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELL'EL). Nella stessa competizione stasera alle 21 gioca la Roma, in trasferta con gli svedesi dell’Elfsborg. Alla stessa ora l’esordio nella Conference League per la Fiorentina, in casa al Franchi contro la formazione gallese del The New Saints.

Lazio-Nizza, la cronaca della partita

Dopo il successo all’esordio con la Dinamo Kiev, i biancocelesti di Marco Baroni sono scesi in campo con l’obiettivo di fare il bis contro il Nizza. Padroni di casa pericolosi e sfortunati nei primi minuti: prima Castellanos colpisce il palo, poi Vecino prende una traversa. Al 20esimo ci pensa Pedro a sbloccare il risultato con un gran tiro dopo una respinta di Bulka su colpo di testa di Patric. Al 35esimo il raddoppio di Castellanos con uno scavetto sul portiere in uscita. Pochi minuti dopo il Nizza accorcia con Boga bravo a inserirsi e finalizzare un triangolo con Moukoko. Il tabellino di Lazio-Nizza 2-1. LIVE Gol: 20' Pedro (L), 35' Castellanos (L), 41' Boga (N) LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet; Bouanani, Boga; Moukoko. All. Haise vedi anche Europa League, Dinamo Kiev-Lazio 0-3: gol e highlights

Alle 21 la Roma sfida l’Elfsborg Sempre per l’Europa League, stasera scende in campo l’altra italiana impegnata in questa coppa. Dopo il pari subito in rimonta contro l'Athletic Bilbao, la Roma di Ivan Juric punta a conquistare la prima vittoria della competizione. I giallorossi giocano in trasferta in Svezia contro l’Elfsborg, calcio d’inizio alle ore 21. vedi anche Europa League, Roma-Atletico Bilbao 1-1: gol e highlights

In campo anche la Fiorentina in Conference

Stasera inizia anche l’avventura in Conference League della Fiorentina, unica italiana del torneo, nonché finalista nelle ultime due edizioni con altrettante sconfitte. Allo stadio Franchi il primo impegno della nuova fase campionato è contro i gallesi del The New Saints. L'obiettivo, ha rimarcato Raffaele Palladino, è partire con il piede giusto anche per spazzare via le critiche per un inizio di stagione deludente. vedi anche Sorteggi Europa League e Conference, le avversarie delle italiane