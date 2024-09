Europa League, Dinamo Kiev-Lazio 0-3: gol e highlights

I biancocelesti hanno debuttato nella nuova versione dell’EL con il girone unico. Nel campo neutro di Amburgo hanno vinto contro gli ucraini grazie alla doppietta di Dia e al gol di Dele Bashiru. Domani sera invece tocca alla Roma di Juric che ospita all’Olimpico l'Athletic Bilbao ascolta articolo

La nuova Europa League, con la formula a girone unico, è iniziata oggi. Ed è scesa subito in campo la prima delle due italiane in tabellone, la Lazio di Marco Baroni, che ha debuttato contro la Dinamo Kiev sul campo neutro di Amburgo. I biancocelesti hanno vinto 3-0 in trasferta con la doppietta di Dia e il gol di Dele Bashiru. Domani sera invece tocca alla Roma. I ragazzi di Ivan Juric sfidano all’Olimpico l'Athletic Bilbao, terzo in Liga dietro alle corazzate Barcellona e Real Madrid (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).

La cronaca della partita Lazio in vantaggio al minuto 5: la sblocca Dia dopo uno scambio con Pedro. Al 34esimo il raddoppio di Dele Bashiru che va in profondità e batte Buschchan. Passa un minuto e arriva il tris, ancora con Dia, che segna di testa la sua doppietta. Nella ripresa i biancocelesti amministrano e sfiorano ancora il gol. Al 72esimo viene espulso Braharu per un fallo su Zaccagni. Nel finale anche la Lazio resta in 10 per il rosso a Noslin, appena entrato, per una lieve gomitata a un avversario. Il tabellino di Dinamo Kiev-Lazio 0-3 Gol: nel pt 4' e 35' Dia, 33' Dele-Bashiru DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan, Tymchyk, Ceballos (19' pt Bilovar), Mykhavko, Dubinchak, Pikhalyonok (39' st Andriyevskyi), Brazhko, Shaparenko (19' st Rubchynskyi), Yarmolenko (19' st Braharu), Vanat, Kabaiev (39' st Guerrero). All.: Shovkovsky LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Patric (12' st Gila), Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Rovella, Tchaouna (12' st Isaksen), Dele-Bashiru (34' st Noslin), Pedro (23' st Zaccagni), Dia (23' st Castellanos). All.: Baroni Espulsi: Braharu al 27' st e Noslin al 37' st, entrambi per fallo violento su un avversario. Ammoniti: Dubinchak, Romagnoli, Mykhavko per gioco scorretto.

Tifosi Lazio fermati ad Amburgo ma "nessun arresto" In giornata il club italiano, attraverso una nota, ha smentito le notizie su un presunto arresto di alcuni suoi tifosi nella città tedesca. La società ha sottolineato come nella scorsa "notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti", si legge nel comunicato diffuso.