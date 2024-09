Coppa Italia: Sassuolo, Cagliari ed Empoli agli ottavi. Risultati

Il Sassuolo vince 2-0 a Lecce e conquista gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Fabio Grosso realizza una rete per tempo. Al 13’ cross di Pierini, Mahuremovic colpisce di testa e firma l’1-0. Al 79’ è D'Andrea a battere Fruchtl, servito da Moro. A dicembre il Sassuolo affronterà in gara secca il Milan. Per il terzo anno di fila, invece, il Lecce viene eliminato da una squadra di Serie B.

La cronaca di Cagliari-Cremonese

Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese e passa il turno: agli ottavi, a dicembre, affronterà la Juventus. A regalare la vittoria ai rossoblù è Lapadula, che al 15’ della ripresa trova la girata vincente e trasforma in gol il cross di Augello. La partita si apre con la clamorosa occasione di Azzi al 19', che perde il tempo davanti alla porta spalancata. Al 26’ palo di Lapadula. Il primo tempo si chiude senza reti, con il Cagliari che crea ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa Cremonese più spavalda e pericolosa. Ma nel momento migliore dei grigiorossi arriva il gol dei sardi con Lapadula. Seguono occasioni ancora per Lapadula e Piccoli. Ma anche per la Cremonese, con Sherri che salva su Nasti. Nel finale occasioni del raddoppio per Luvumbo e Viola, che centra il palo esterno. Finisce 1-0 per il Cagliari, che supera i sedicesimi.

Il tabellino di Cagliari-Cremonese 1-0

60' Lapadula



CAGLIARI (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Azzi, Makoumbou, Adopo (89' Deiola), Augello (76' Zortea); Gaetano (56' Viola (c)), Felici (56' Piccoli); Lapadula (76' Luvumbo). Allenatore: Nicola



CREMONESE (3-5-2): Saro; Moretti (87' Vandeputte), Antov, Lochoshvili (c); Barbieri (77' Sernicola), Pickel (87' Collocolo), Majer, Milanese (69' F. Vazquez), Quagliata; De Luca (69' Nasti), Johnsen. Allenatore: Stroppa



Ammoniti: 32' Pickel per fallo su Zappa, 40' Palomino per fallo su Quagliata, 61' Zappa per fallo su Quagliata, 73' Viola per fallo su Moretti.