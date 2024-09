Serie A, l’Empoli vince 2-0 a Cagliari. Ora c’è Verona-Torino

La cronaca di Cagliari-Empoli

L’Empoli vince 2-0 a Cagliari. Il primo gol arriva al 33’: Colombo riceve palla da Anjorin e batte Scuffet. La seconda rete nella ripresa: al 49’ cross di Pezzella da sinistra, Esposito stoppa la palla e calcia con il destro, Scuffet respinge ma sulla ribattuta arriva di nuovo il 22enne, che di sinistro firma il 2-0. Il Cagliari prova a reagire, ma non trova il gol. Finisce 2-0 per l’Empoli: per la squadra di D’Aversa continua l’imbattibilità, mentre quella di Nicola non ha ancora vinto in campionato.

Il tabellino di Cagliari-Empoli 0-2

33' pt Colombo, 3' st Esposito



CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet, Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou (1' st Pavoletti), Marin (26' st Gaetano), Deiola; Augello (15' st Azzi), Luvumbo (15' st Viola), Piccoli (31' st Lapadula). All.: Nicola



EMPOLI (3-5-2): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (45' st De Sciglio) Anjorin (13' st Haas), Grassi (28' st Cacace), Henderson, Pezzella; Colombo (28' st Solbakken), Esposito (45' st Pellegri). All.: D'Aversa



Ammoniti: Colombo, Gyasi per gioco falloso, Pavoletti per comportamento non regolamentare.