Champions League, alle 21 il calcio d’inizio di Atalanta-Arsenal

La prima giornata della nuova Champions League si conclude questa sera con le ultime partite, in un’inedito giovedì dedicato alla più importante competizione europea per club. Dopo Juventus, Milan, Bologna e Inter oggi tocca alla quinta italiana del torneo, l’Atalanta, che alle ore 21 affronta l’Arsenal al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Città blindata La città è stata blindata per l'arrivo dei tifosi inglesi. Già dal primo mattino è stata rafforzata la sicurezza, con la presenza di auto e camionette di polizia di Stato e carabinieri nei punti più sensibili di Bergamo. I tifosi stanno arrivando soprattutto con voli all'aeroporto di Orio al Serio. Per i tifosi dell'Arsenal è previsto il consueto meeting point nell'area di piazzale Alpini: dal tardo pomeriggio comincia il trasferimento allo stadio con bus navetta scortati dalle forze dell'ordine. Il settore ospiti è sold out. vedi anche Sorteggi Champions League, ecco le avversarie delle squadre italiane

La carica di Gasperini I nerazzurri sono i campioni carica dell’Europa League, un successo che è valso di diritto la partecipazione alla Champions. Carico, in vista della nuova avventura europea, l’allenatore Gasperini, che vuole far valere il fattore campo: "Venire a giocare a Bergamo non è facile per nessuno, nemmeno per una squadra di grandi giocatori che sa attaccare con velocità come difendere, grazie alla grande organizzazione di Arteta. Ma il nostro approccio non è certo di pensare di essere alla pari con un avversario simile. Dobbiamo sfruttare il sostegno del nostro pubblico. Con la nuova formula, classifica a 36 senza gironi e 8 partite anziché 6, prendere punti in tutte diventa fondamentale. Difficilmente potremmo rimanere fra le prime 8, ragionevolmente possiamo puntare dal nono al ventiquattresimo posto per giocarci agli spareggi l'accesso agli ottavi di finale". vedi anche Inizia la Champions League, ecco dove vedere le partite in tv

Le possibili scelte di formazione Per formazione e strategia, l'allenatore dei bergamaschi non si è sbilanciato alla vigilia dicendo solo che si affidera “alla base dell'anno scorso e dei giocatori più esperti". Il dubbio riguarda due reparti. In difesa, a protezione di Carnesecchi, De Roon potrebbe prendere il posto a uno tra Djimsiti e Kolasinac, accanto a Hien, oppure restare in mezzo a fianco di Ederson invece di Pasalic. In avanti, mantenere il tridente contro la retroguardia inglese a quattro è un rischio, e il sacrificato potrebbe essere Retegui per inserire tra le linee, dietro De Ketelaere e Lookman, lo stesso Pasalic con l'alternativa Samardzic. vedi anche Champions League 2024-2025, format e squadre: novità e come funziona